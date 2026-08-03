Sanremo, tornano le serate di "Affabulando in Piazza Capitolo": tre appuntamenti dedicati alla poesia contemporanea

Dopo sette anni di pausa torna uno degli appuntamenti culturali che aveva caratterizzato le estati della Pigna. La Piccola Biblioteca della Pigna, espressione dell'Accademia della Pigna, ripropone infatti la rassegna "Affabulando in Piazza Capitolo", giunta alla sua dodicesima edizione. L'iniziativa, che si era svolta con continuità dal 2008 al 2019 prima dell'interruzione, riprende il suo percorso con tre serate dedicate alla poesia contemporanea, tutte in programma il mercoledì alle 21, mantenendo così la tradizione che aveva accompagnato le precedenti edizioni.

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì prossimo e vedrà protagonista il poeta Marco De Carolis. L'incontro sarà dedicato alla presentazione della sua produzione poetica attraverso il volume "La precisione del confine", pubblicato da Lo Studiolo Edizioni come diciassettesimo titolo della collana "Versificando". A illustrare l'opera sarà il professor Fabio Barricalla, curatore della raccolta, che accompagnerà il pubblico alla scoperta dei versi dell'autore e del percorso editoriale che ha portato alla realizzazione del libro.

La rassegna proseguirà mercoledì 12 agosto, sempre alle 21, con la presentazione di "Silicio", l'ultima opera del poeta Cristian Ponsillo, recentemente pubblicata da Antea Edizioni. Durante la serata l'autore dialogherà con Alessio Orsetti, segretario dell'associazione Mondo Fluttuante di Sanremo, offrendo ai presenti un'occasione di approfondimento sui temi e sulle suggestioni che attraversano il volume.

L'ultimo appuntamento, previsto per mercoledì 19 agosto, proporrà invece un viaggio nella poesia internazionale, con particolare attenzione agli autori iraniani contemporanei. La selezione delle opere sarà curata dalla dottoressa Marina Moretti, mentre la lettura dei testi sarà affidata all'attore Max Carja, docente di Dizione e Arti Sceniche dell'Accademia della Pigna. A presentare tutti gli incontri sarà il maestro Freddy Colt, presidente dell'associazione promotrice dell'iniziativa.

Per le tre serate Piazza Capitolo si trasformerà in un salotto culturale all'aperto, offrendo al pubblico la possibilità di immergersi in atmosfere poetiche differenti e di visitare anche gli spazi della Piccola Biblioteca della Pigna. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero, con l'obiettivo di riportare nel cuore del centro storico un momento di incontro dedicato alla cultura, alla lettura e alla condivisione della poesia contemporanea.