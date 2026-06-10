Sanremo, "Storia di Sanremo Dall’Unità all’assassinio di re Umberto I", ai Martedì Letterali protagonista Andrea Gandolfo

Il 16 giugno ore 17.00 nel Teatro in collaborazione con la Famija sanremasca nell’ambito di Martedì Letterari ciclo “Casinò Culturae Festival” il presidente Leo Pippione presenta l’opera: “Storia di Sanremo Dall’Unità all’assassinio di re Umberto I” (1861 1900) scritta e curata dal dott. Andrea Gandolfo. Relaziona il prof. Luca Lo Basso docente di Storia Moderna e Contemporanea all’Ateneo di Genova.

Il Volume tratta il periodo dal 1861 al 1900, il più significativo della lunga storia della città che, da piccolo centro dedito alla marineria ed alla coltura degli agrumi e delle palme da foglia, diventa un centro di soggiorno tra i più frequentati d'Europa, mentre la popolazione residente passa da 8.000 a 20.000. La città risulta collegata con tutti i Paesi d’Europa, da cui promanano i tanti vacanzieri d’lite che si trasformano in quei curisti attratti dalla bellezza e dalla mitezza del salubre clima. Si edificano le grandi strutture alberghiere insieme a numerose ville he ospitano intere famiglie da ottobre ad aprile, si moltiplicano le realtà commerciali e viene redatto il nuovo piano regolatore che potenzia strade e servizi.

Andrea Gandolfo, nato a Sanremo nel 1970, ha conseguito la laurea in Lettere presso l’Università degli Studi di Pavia nel 1995. Si è occupato di Sandro Pertini e della storia del confine italo-francese dal Settecento ai nostri giorni. È autore, tra l’altro, di: Storia di Sanremo (Sanremo, 2000); Il giovane Pertini. Da Stella a Nizza 1896-1929 (Genova, 2002); Sanremo in guerra 1940-1945 (Imperia, 2003); La Provincia di Imperia. Storia, arti, tradizioni (Torino, 2005); Vite di sanremesi illustri (Sanremo, 2008). Nel 2010 ha pubblicato il primo volume della sua biografia di Pertini, dal titolo: Sandro Pertini. Dalla nascita alla Resistenza 1896-1945. L’opera ha conseguito una menzione speciale al Premio nazionale “Giacomo Matteotti” nel 2011. Nel giugno 2013 ha pubblicato il secondo volume della biografia pertiniana, dal titolo: Sandro Pertini. Dalla Liberazione alla solidarietà nazionale 1945-1978. Nell’ottobre dello stesso anno ha ricevuto, dal Comune di Sanremo, il Premio “San Romolo” per la cultura. Nell’aprile 2017 è uscito il terzo tomo della sua biografia di Pertini, intitolato: Sandro Pertini. Dall’ascesa al Quirinale allo scandalo della P2 1978-1981, pubblicato, come i due precedenti, dalla nostra casa editrice. Nell’ottobre 2018 è uscito, il quarto e ultimo volume della sua biografia pertiniana, dal titolo: Sandro Pertini: dalla stagione del pentapartito agli ultimi anni 1981–1990. Il dott. Gandolfo sta predisponendo la nuova storia sistematica della città di Sanremo in dieci volumi dalla preistoria ai giorni nostri. Il 13 ottobre 2013 ha ricevuto, dal comune di Sanremo, il Premio San Romolo alla Cultura.

Prof. Luca Lo Basso

Ricercatore di Storia moderna, è docente di Storia degli antichi stati italiani, Storia moderna e Storia della Liguria in età moderna presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Genova; è specialista di storia marittima dell’età moderna. È autore fra l’altro di In traccia de’ legni nemici. Corsari europei nel Mediterraneo del Settecento (2002); A vela e a remi (2004); Una vita al remo. Galee e galeotti del Mediterraneo (secc. XVI-XVIII) (2008).

Mercoledì 1° luglio ore 21.00 nel teatro dell’Opera il direttore Mario Giordano presenta il suo nuovo saggio:” I Re di denari. Intrighi, segreti e potere dei signori delle banche alle spalle dei risparmiatori.”

Ingresso libero.