Ventimiglia, l’Area Archeologica di Nervia e il Museo Preistorico dei Balzi Rossi partecipano alle Giornate Europee dell’Archeologia 2026

La ricerca si apre al pubblico: cantieri, visite con gli archeologi e attività per famiglie nei siti dei Musei Nazionali Liguri.

Cantieri di scavo aperti al pubblico, visite guidate con gli archeologi, conferenze sulle più recenti ricerche e attività dedicate ai più piccoli: dall’11 al 13 giugno i Musei Nazionali di Genova – Direzione regionale Musei Nazionali Liguria partecipano alle Giornate Europee dell’Archeologia 2026 con un programma di appuntamenti che coinvolge anche l’Area Archeologica di Nervia e il Museo Preistorico dei Balzi Rossi.

Tutte le attività sono gratuite fino a esaurimento dei posti disponibili; resta a carico dei partecipanti il pagamento del regolare biglietto di ingresso al museo o all’area archeologica secondo le tariffe vigenti. Per alcune iniziative è richiesta la prenotazione obbligatoria.

Venerdì 12 giugno – Museo Preistorico dei Balzi Rossi

Ore 16.00 – “Ricerche recenti nell’area dei Balzi Rossi”

Il Museo Preistorico dei Balzi Rossi ospiterà la conferenza della dott.ssa Almudena Arellano del Musée de Préhistoire Régional de Menton.

L’incontro offrirà un aggiornamento sulle più recenti attività di studio e ricerca condotte in uno dei contesti preistorici più importanti d’Europa, da oltre un secolo punto di riferimento per la conoscenza delle prime popolazioni che abitarono il Mediterraneo occidentale.

Sabato 13 giugno – Area Archeologica di Nervia

Pomeriggio (ore 15-18) – Visite guidate al cantiere di scavo dell’Ex Piazzale Enel

Un’occasione per osservare da vicino il lavoro degli archeologi e conoscere i risultati preliminari delle nuove indagini attualmente in corso nell’area dell’antica città romana di Albintimilium.

Le visite saranno curate dagli archeologi della DRMN Sara Chierici, Giulio Montinari e Antonella Traverso, che accompagneranno il pubblico alla scoperta delle metodologie di scavo e dell’importanza scientifica delle ricerche in corso. Saranno altresì presenti sullo scavo archeologi della ditta TE.SI, incaricati delle attività di prospezione.

Attraverso conferenze, visite guidate, laboratori e l’apertura straordinaria di cantieri archeologici, i Musei Nazionali di Genova – Direzione regionale Musei Nazionali Liguria invitano il pubblico a scoprire il patrimonio archeologico regionale e a conoscere da vicino il lavoro di ricerca, tutela e valorizzazione che ne consente la conservazione e la trasmissione alle future generazioni.

La partecipazione alle attività è gratuita. È richiesto il pagamento del biglietto d’ingresso al museo o all’area archeologica secondo le tariffe vigenti; le gratuità previste dalla normativa ministeriale restano valide.

Di seguito gli orari di apertura dei Musei:

Museo Preistorico dei Balzi Rossi (Ventimiglia)

Sabato 28 settembre | 8:30 - 19:30

Domenica 29 settembre | 08:30-19:30

La Grotta del Caviglione è visitabile al mattino dalle 11.00 alle 12.00 e nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00 (chiusa in caso di vento o maltempo)

Biglietto intero € 4, ridotto € 2, gratuito minori 18 anni

Area Archeologica di Nervia (Ventimiglia)

Sabato 28 settembre | 09:30 – 14:30 e 15:00-18:30

Domenica 29 settembre| CHIUSO

Biglietto intero € 3, ridotto € 2, gratuito minori 18 anni

Forte Santa Tecla (Sanremo )

Sabato 28 settembre | 10.00-13.00 / 15.00-18.00

Domenica 29 settembre | 10.00-13.00 / 15.00-18.00

Biglietto intero € 4, ridotto € 2, gratuito minori 18 anni