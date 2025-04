I Parmureli di Sanremo ancora di scena domani nella Concattedrale di San Siro

I parmureli di Sanremo dopo il successo mediatico della Domenica delle Palme dello scorso anno ottenuto con il saluto e la benedizione di papa Francesco, in mondovisione, per la città e per i suoi abitanti, torneranno protagonisti anche quest’anno, nel corso di un solenne rito pontificale che verrà celebrato nella Concattedrale di San Siro domani, venerdì 4 aprile alle ore 18.15

Come è noto la città dal 1586 fornisce ai Palazzi Apostolici le foglie di palma per la processione della Dominica Palmarum, dapprima ad opera di Benedetto Bresca e di suoi discendenti (dal 1586 fino a metà dell’800), quindi dal Capitolo dei Canonici della Collegiata di San Siro fino allo scoppio della seconda guerra mondiale, quindi dal Comune con altre istituzioni e associazioni varie e da cinque anni a cura della Famija Sanremasca con un contributo del Comune di Sanremo.

Come ormai consueto, le palme intrecciate, prima di partire per Roma, verranno presentate al Vescovo Mons. Antonio Suetta nel corso, come detto, di una messa concelebrata da una folta rappresentanza del clero matuziano, presenti il Sindaco di Sanremo Alessandro Mager e il Presidente delle Famija Sanremasca Leo Pippione i quali consegneranno simbolicamente al vescovo alcuni parmureli, e tra questi quello più prestigioso destinato al Papa, che verranno poi portati in Vaticano da una delegazione della stessa Famija Sanremasca.

L’alto significato del gesto ha destato l’interesse di Rai1 che invierà una troupe per riprendere alcuni aspetti dell’evento che poi saranno trasmessi nel corso della rubrica ‘A Sua immagine’ domenica 13 aprile.