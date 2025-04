Ventimiglia, a Nervia percorso partecipato per il futuro dell'ex officina del gas (Foto)

Un percorso partecipato per il futuro dell'ex officina del gas a Nervia a Ventimiglia. Verranno proposti due incontri, nei mesi di aprile e maggio, per scoprire e proporre idee per valorizzare l'area.

Il 7 aprile è prevista una passeggiata partecipata per esplorare l'area. "L'area dell'ex Officina del Gas a Nervia è un luogo ricco di storia e potenziale" - dicono gli organizzatori - "Vogliamo immaginare insieme il suo futuro, perciò, invitiamo tutti i cittadini e le cittadine a partecipare a un percorso partecipato in due incontri. Il primo sarà una passeggiata partecipata per esplorare l'area, conoscerne la storia e condividere le nostre esperienze. Si consiglia di indossare scarpe sportive".

Il 7 maggio, invece, vi sarà 'Visioni per il futuro'. "Svilupperemo insieme idee e proposte per la riqualificazione e la valorizzazione dell'area" - svelano gli organizzatori - "Il luogo degli incontri sarà l'Antiquarium, in corso Genova 134, a Ventimiglia e dureranno dalle 17 alle 19. Per maggiori informazioni si può contattare il 339 8909159".