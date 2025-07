120 anni in musica: Sanremo accende l'estate con il Summer Symphony, apre la stagione il maestro Bruno Bozzetto (Foto e video)

Con l’attesissimo spettacolo Allegra Fantasia del maestro Bruno Bozzetto, prenderà il via domani – sabato 6 luglio alle ore 21.30 – la quarta edizione della Sanremo Summer Symphony, la rassegna estiva firmata Orchestra Sinfonica di Sanremo che per l’occasione celebra i suoi 120 anni di storia con una stagione di straordinaria ricchezza artistica e progettuale.

Undici concerti, tutti in programma nella splendida cornice del Teatro Alfano, accompagneranno l’estate sanremese tra musica sinfonica, contaminazioni, ospiti d’eccezione e collaborazioni internazionali, portando il nome di Sanremo ben oltre i confini della Liguria.

“La scorsa stagione è stata esaltante – ha dichiarato il sindaco Alessandro Mager –. L’orchestra ha suonato in tutta Italia riscuotendo ovunque un grande successo. Il merito va allo spirito d’intraprendenza del Cda e all’assessore Dedali, che sostiene l’orchestra con passione. Anche quest’anno ci aspettano ospiti prestigiosi e una nuova partecipazione al Festival di Sanremo, valore importantissimo per la città”.

Una stagione speciale, che vedrà l’orchestra protagonista non solo in Riviera, ma anche in grandi progetti nazionali e internazionali: da Milano a Polignano a Mare, da Piano City al Giappone, fino al palcoscenico globale dell’Expo di Osaka 2025, dove il giovane Edoardo Riganti Fulginei, vincitore del premio del pubblico a RPM Sanremo 2024, ha recentemente emozionato il pubblico con brevi concerti curati dalla Fondazione.

“Per celebrare i 120 anni dell’Orchestra – ha spiegato il presidente del Cda Filippo Biolè – abbiamo potenziato l’organico con 23 nuovi maestri, la maggior parte under 30, raggiungendo 35 elementi stabili e soddisfacendo i requisiti ministeriali per la valorizzazione FUS. È un traguardo raro per un’orchestra pubblica, che ha scelto di investire in modo strutturale sulle risorse artistiche”.

Tra le novità, anche una forte attenzione ai giovani talenti: dalla collaborazione con Area Sanremo al progetto “Sinfonica Experience”, fino alla produzione originale che porterà a settembre alcuni giovani artisti sul palco di Polignano a Mare, città natale di Modugno, insieme all’Orchestra. Sempre in estate, partirà il tour “Resta cu’ mme” con Peppe Voltarelli, nell’ambito della rassegna “Musica nei Borghi”, in collaborazione con il Club Tenco, che culminerà con l’omaggio a Vittorio De Scalzi previsto per il 19 luglio.

Ad aprire la stagione estiva, domani sera, sarà proprio Bruno Bozzetto, figura simbolo dell’animazione italiana, che porterà sul palco 62 orchestrali in un concerto originale e visionario, intrecciando musica e immagini.

“È la prima volta che mi trovo con un’orchestra di oltre 60 elementi – ha raccontato Bozzetto –. La musica è sempre stata per me una fonte inesauribile di emozione e fantasia. Lavorare su questo progetto è stato emozionante ma anche impegnativo: trovare l’equilibrio tra partitura e narrazione è una sfida affascinante”.

Per Giancarlo De Lorenzo, direttore artistico della Sinfonica, questa stagione rappresenta un punto di svolta: “Oggi possiamo affrontare programmi che un tempo sarebbero stati impossibili. L’orchestra cresce anno dopo anno, e il riconoscimento da parte del Ministero è stato un segnale forte. Domani sera sarà un concerto impegnativo e bellissimo. Un sogno che si realizza”.

L’assessore alla Cultura Enza Dedali, che ha sostenuto fortemente la rassegna e i progetti con la Regione Liguria, ha sottolineato l’importanza della visione: “Ogni stagione che inizia all’Alfano è speciale, e farlo con Bozzetto è un onore. Abbiamo portato la nostra musica nel mondo, ma con radici fortissime qui a Sanremo”.

Con il supporto di realtà come UnoJazz & Blues e del tessuto ricettivo cittadino, rappresentato da Marco Sarlo dell’Hotel Royal, la Sanremo Summer Symphony non è solo un festival: è la testimonianza viva di come la cultura possa farsi motore di promozione, crescita e identità.