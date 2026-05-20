Sanremo accende la Performer Cup Liguria: domenica al Teatro del Casinò la sfida che porta alle finali europee

Il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo si prepara a trasformarsi nel cuore pulsante del talento ligure. Domenica 24 maggio 2026, a partire dalle ore 09:30, la Città dei Fiori ospiterà infatti la fase regionale della Performer Cup, il celebre Campionato delle Arti Scenico-Sportive che fonde competizione e spettacolo in una lunga giornata dedicata a musica, danza e recitazione.

L’evento, patrocinato dal Comune di Sanremo e dal Servizio Turismo, rappresenta molto più di una semplice gara: sarà infatti la selezione ufficiale degli artisti che rappresenteranno la Liguria nelle finali nazionali e internazionali. Un appuntamento importante per una squadra regionale che negli ultimi anni ha conquistato risultati di prestigio, partecipando per tre edizioni consecutive alla trasmissione televisiva “Performer Cup” su Rai 2 — ancora disponibile su RaiPlay — e classificandosi stabilmente tra le prime sei regioni italiane per numero di medaglie conquistate nella classe A ai Campionati Nazionali.

Molti dei performer che saliranno sul palco sanremese conquisteranno l’accesso alle Fasi Nazionali, in programma a luglio al Pass Village di Roma. Ma il 2026 segna anche un ulteriore salto di qualità: dal 1° luglio, infatti, la Capitale ospiterà anche le Fasi Europee della competizione. La Liguria può già contare su importanti rappresentanti nella Nazionale Italiana Performer. A sfidare le altre nazioni europee saranno Marco Caudullo, capitano della squadra ligure, il pianista e compositore Ivan Galli e le Triple Girls, gruppo formato da Diletta Genovese, Noelle Evandra Cirulli e Selene Rossi. Dalle 9:30 alle 19, il palco del Teatro dell’Opera vedrà alternarsi esibizioni multidisciplinari tra canto, danza, musica e recitazione, con performance soliste e spettacoli di duo, piccole e grandi compagnie. La competizione sarà suddivisa nelle categorie C (principianti), B (intermedi) e A (avanzati), oltre alla significativa presenza della classe S, dedicata ai ragazzi speciali.

A valutare i concorrenti sarà una giuria di altissimo profilo artistico e professionale. Presidente di giuria sarà Emanuela Cortesi, artista con una lunga carriera internazionale. “Già finalista a Sanremo e storica vocalist di Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Adriano Celentano, vocal coach anche ad Amici e voce di alcuni personaggi Disney, Emanuela Cortesi porterà la sua esperienza internazionale per valutare le voci liguri”. Nel panel anche Greta Arditi, danzatrice formatasi tra Londra e New York e protagonista di importanti produzioni musical come “The Full Monty”, insieme a Maria Corsini, coreografa, autrice e regista di musical. A rappresentare la Liguria in giuria sarà invece Elena Buttiero, pianista di fama internazionale e autrice di apprezzati metodi didattici. “La sua pluriennale esperienza sui palcoscenici di tutto il mondo sarà fondamentale per valutare la preparazione tecnica e l’espressività dei concorrenti”.

L’organizzazione della tappa ligure sarà coordinata da Manuela Gaslini, presidente di Macro-Area Liguria e direttrice di gara, affiancata da Laura Sichetti, segretaria regionale e ufficiale di gara, insieme ai consiglieri Roberta Bonino, Gabriella Bracco e Liana Saviozzi. L’ingresso al Teatro sarà libero e gratuito per l’intera giornata.