"Fare il pompiere sarà un gioco da ragazzi", Pompieropoli sbarca a Dolceacqua (Foto)

Pompieropoli sbarca a Dolceacqua. L'appuntamento sarà sabato 23 maggio dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30.

Per l'occasione saranno presenti i volontari della ANVVF che saranno accompagnati dal presidente Pier Giorgio Rigardo e dall'ILG Angelo Bernardinello. I piccoli partecipanti, in assoluta sicurezza, potranno sperimentare cosa significa essere un vigile del fuoco superando ostacoli e utilizzando attrezzature specifiche.

L'evento è proposto dal Comune insieme al corpo nazionale dei vigili del fuoco. "Dolceacqua ospiterà Pompieropoli nel piazzale delle scuole in via Giardini dove fare il pompiere sarà un gioco da ragazzi" - dicono gli organizzatori - "L'ingresso è libero".