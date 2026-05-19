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Eventi | 19 maggio 2026, 16:21

"Fare il pompiere sarà un gioco da ragazzi", Pompieropoli sbarca a Dolceacqua (Foto)

L'appuntamento sarà sabato 23 maggio

&quot;Fare il pompiere sarà un gioco da ragazzi&quot;, Pompieropoli sbarca a Dolceacqua (Foto)

Pompieropoli sbarca a Dolceacqua. L'appuntamento sarà sabato 23 maggio dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30.

Per l'occasione saranno presenti i volontari della ANVVF che saranno accompagnati dal presidente Pier Giorgio Rigardo e dall'ILG Angelo Bernardinello. I piccoli partecipanti, in assoluta sicurezza, potranno sperimentare cosa significa essere un vigile del fuoco superando ostacoli e utilizzando attrezzature specifiche.

L'evento è proposto dal Comune insieme al corpo nazionale dei vigili del fuoco. "Dolceacqua ospiterà Pompieropoli nel piazzale delle scuole in via Giardini dove fare il pompiere sarà un gioco da ragazzi" - dicono gli organizzatori - "L'ingresso è libero".

Elisa Colli

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