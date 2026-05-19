L’Orchestra Sinfonica di Sanremo chiude la stagione al Teatro dell’Opera con il fascino della grande musica spagnola

L'evento chiude ufficialmente la stagione classica dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. La Fondazione si prepara così a lanciare la nuova edizione della Sanremo Summer Symphony.

Questa settimana si chiude una stagione straordinaria per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, un’annata da record che ha visto il Teatro dell’Opera del Casinò costantemente gremito. Questo straordinario successo di pubblico conferma la crescita artistica della Sinfonica e il suo profondo legame con la città, frutto di una programmazione d'eccellenza capace di alternare i grandi capolavori della tradizione a prime esecuzioni assolute. Un cartellone di respiro internazionale che ha portato a Sanremo direttori e solisti di fama mondiale, riservando sempre un’attenzione speciale ai talenti under 30.

Il direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, M° Giancarlo De Lorenzo, commenta: “Siamo particolarmente soddisfatti dei traguardi raggiunti in questa stagione, non solo per la straordinaria risposta del pubblico, ma anche per l’apprezzamento ricevuto dai tanti direttori e solisti che hanno condiviso il palco con noi. È il frutto di un profondo lavoro portato avanti negli ultimi cinque anni e convintamente sostenuto dal CdA presieduto da Filippo Biolé: una crescita non solo artistica, ma anche gestionale e progettuale. Questo percorso ha rinnovato la Fondazione in ogni sua sfaccettatura, potenziando la qualità dei programmi, la comunicazione, le collaborazioni e la stessa identità culturale dell’Orchestra”.

L’appuntamento conclusivo della stagione dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, in programma sabato 23 maggio alle 18.00 al Teatro dell’Opera del Casinò - “Sortilegi e passioni spagnole: colori d’Andalusia” - sarà un viaggio musicale tra i colori dell’Andalusia e le suggestioni della grande tradizione sinfonica spagnola.

Alla guida dell'orchestra ci sarà il M° José Rodilla, un direttore capace di fondere un solido rigore musicale a una travolgente energia teatrale, da sempre punto di riferimento per il repertorio iberico.

Solista ospite, dalla straordinaria intensità artistica, la cantaora andalusa Lidia Plaza, voce autentica del flamenco contemporaneo, capace di portare sul palco tutta la forza espressiva del cante jondo, tra passione, drammaticità e radici popolari.

Il programma si aprirà con una prima esecuzione assoluta firmata dal compositore Marco Zappia, confermando ancora una volta l’attenzione dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo verso la musica contemporanea e la valorizzazione di nuove scritture musicali.

A seguire, il programma lascerà spazio alle suggestive atmosfere di Iberia di Isaac Albéniz, autentico capolavoro del nazionalismo musicale spagnolo del Novecento. Le pagine orchestrali selezionate - El Puerto, El Corpus en Sevilla ed El Albaicín - restituiscono un affresco sonoro di straordinaria vivacità, tra ritmi popolari, colori mediterranei e richiami alla tradizione andalusa.

Cuore della serata sarà El amor brujo di Manuel de Falla, celebre “gitaneria” in un atto in cui musica e canto si fondono in una dimensione sospesa tra magia, passione e mistero. In quest’opera, ispirata alle tradizioni gitane dell’Andalusia, la voce di Lidia Plaza diventerà elemento narrativo e drammatico centrale, riportando il pubblico all’essenza più autentica del flamenco.

Biglietti per il concerto su: www.sinfonicasanremo.it

Sul sito www.sanremosummersymphony.com è possibile scoprire la programmazione della stagione estiva che prenderà il via il 5 luglio a Pian di Nave con l’attesissimo concerto di Goran Bregović.

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