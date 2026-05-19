Sanremo accoglie domani “Un Campione per Amico”: sport, inclusione e grandi campioni in piazzale Dapporto

Domani piazzale Carlo Dapporto a Sanremo ospiterà, a partire dalle ore 9.30, la tappa cittadina di “Banca Generali – Un Campione per Amico”, il tour educativo-sportivo nazionale dedicato ai più giovani che promuove lo sport come strumento di inclusione, crescita e benessere. Saranno oltre 600 i ragazzi e le ragazze coinvolti in una giornata all’insegna dello sport e della condivisione, con la possibilità di praticare gratuitamente diverse discipline sportive insieme a grandi protagonisti dello sport italiano. Obiettivo dell’iniziativa è trasmettere, attraverso il gioco e l’attività fisica, valori fondamentali come rispetto, impegno, inclusione e spirito di squadra.

Protagonisti della tappa sanremese saranno quattro autentiche icone dello sport nazionale: Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Francesco Graziani e Martin Castrogiovanni, che incontreranno i giovani partecipanti prendendo parte alle attività sportive organizzate negli spazi allestiti per l’occasione. L’amministrazione comunale di Sanremo ha approvato lo svolgimento della manifestazione, con allestimento previsto già nella giornata di oggi, 19 maggio. L’evento, proposto dalla società RG S.r.l.s., rientra tra le iniziative di carattere nazionale dedicate alla promozione dell’attività fisica tra i giovani e alla diffusione di sani stili di vita.

L'amministrazione ha evidenziato come “Un Campione per Amico” sia un evento itinerante che da oltre vent’anni coinvolge numerose città italiane, offrendo ai ragazzi la possibilità di avvicinarsi a diverse discipline sportive attraverso il contatto diretto con campioni di fama nazionale. Particolare attenzione sarà rivolta agli alunni delle scuole primarie e ai giovani appartenenti alle associazioni del territorio, che potranno partecipare gratuitamente a una giornata multidisciplinare pensata anche per favorire aggregazione, inclusione e partecipazione della comunità locale.

Forte il valore sociale dell’iniziativa, capace di coinvolgere scuole, famiglie e soggetti più fragili, trasformando lo sport in uno strumento educativo e di condivisione. Per Sanremo, l’evento rappresenta anche un’importante occasione di promozione della città, inserita in un circuito nazionale di manifestazioni sportive ad ampia partecipazione e visibilità, in linea con gli indirizzi legati al turismo e alla valorizzazione del territorio.

(Nelle foto l'edizione del 2022)