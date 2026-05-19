Sanremo, nuovo appuntamento “Nati per Leggere”: domani letture per bambini dai 4 ai 6 anni alla biblioteca Corradi

Si terrà domani, mercoledì 20 maggio, il terzo degli appuntamenti rivolti ai bambini tra i 4 e i 6 anni, nell’ambito del programma “Nati per Leggere” volto alla promozione della lettura in famiglia. L’incontro, con letture ad alta voce intitolato “Nati per una storia”, è previsto alle ore 17 presso la biblioteca civica ‘Corradi’.

Il prossimo mese, nel pomeriggio di martedì 9 giugno, proseguirà anche il ciclo dedicato alle famiglie con bambini fino ai 3 anni. Il progetto, attraverso la lettura condivisa, vuole sviluppare lo sviluppo culturale e affettivo dei bambini.

I vari incontri si svolgeranno all’interno della biblioteca civica “Corradi”, presso la sala ragazzi “Antonio Rubino”, che sarà arricchita con tappeti, cuscini, poltrone e i già presenti scaffali bassi ad uso dei bambini. E’ poi previsto l’allestimento di spazi adeguati per l’accoglienza dei piccoli lettori e dei loro genitori, l’incremento di un’adeguata offerta libraria idonea all’età prescolare, la promozione delle proposte di lettura adatte ai più piccoli, l’organizzazione e il coordinamento di iniziative di sensibilizzazione sulla lettura precoce rivolte a bibliotecari, pediatri, operatori sociosanitari, volontari e famiglie.

“Questo progetto consentirà quindi di creare occasioni di incontro e confronto tra i genitori, favorendo lo scambio di esperienze e la socializzazione, anche con il supporto di figure professionali” dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali.

Tutte le attività saranno gratuite fino ad esaurimento posti. Per prenotarsi è possibile inviare una mail all’indirizzo biblioteca@comunedisanremo.it o telefonare al numero 0184/580723.



