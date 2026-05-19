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Eventi | 19 maggio 2026, 11:48

La Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS organizza l'evento “La regina Margherita e la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera”

Appuntamento giovedì 21 maggio alle ore 16.30

Giovedì 21 maggio alla Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera (in via Romana, 52) alle ore 16.30 si terrà “La regina Margherita e la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera”, un nuovo evento culturale organizzato dalla Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS.

L’incontro, ad ingresso libero, sarà tenuto dalla dottoressa Gisella Merello, storica e studiosa di Bordighera e dal fondatore della Fondazione L’Uomo e Il Pellicano ETS Alberto Guglielmi Manzoni.

L’evento sarà dedicato all’approfondimento del legame storico tra la Regina Margherita di Savoia e la città di Bordighera, scelta dalla sovrana come residenza invernale e luogo degli ultimi anni della sua vita. La relatrice si soffermerà in particolare sui rapporti tra la Regina e la prestigiosa Biblioteca Civica Internazionale, istituzione voluta e realizzata dalla comunità inglese alla fine dell’Ottocento.

Istituita nel 2023 da Alberto Guglielmi Manzoni, la Fondazione l'Uomo e il Pellicano ETS opera a livello nazionale con sede principale a Sanremo. La sua attività coniuga cultura e filantropia in un progetto unitario che promuove la riflessione e l’azione concreta nel segno del bene comune e dell’etica del “rispetto per la vita”, principio cardine dell’opera del medico, filantropo, teologo e musicista Albert Schweitzer (1875-1965), Premio Nobel per la Pace.

Redazione

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