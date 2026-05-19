La Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS organizza l'evento “La regina Margherita e la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera”

Giovedì 21 maggio alla Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera (in via Romana, 52) alle ore 16.30 si terrà “La regina Margherita e la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera”, un nuovo evento culturale organizzato dalla Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS.

L’incontro, ad ingresso libero, sarà tenuto dalla dottoressa Gisella Merello, storica e studiosa di Bordighera e dal fondatore della Fondazione L’Uomo e Il Pellicano ETS Alberto Guglielmi Manzoni.

L’evento sarà dedicato all’approfondimento del legame storico tra la Regina Margherita di Savoia e la città di Bordighera, scelta dalla sovrana come residenza invernale e luogo degli ultimi anni della sua vita. La relatrice si soffermerà in particolare sui rapporti tra la Regina e la prestigiosa Biblioteca Civica Internazionale, istituzione voluta e realizzata dalla comunità inglese alla fine dell’Ottocento.

Istituita nel 2023 da Alberto Guglielmi Manzoni, la Fondazione l'Uomo e il Pellicano ETS opera a livello nazionale con sede principale a Sanremo. La sua attività coniuga cultura e filantropia in un progetto unitario che promuove la riflessione e l’azione concreta nel segno del bene comune e dell’etica del “rispetto per la vita”, principio cardine dell’opera del medico, filantropo, teologo e musicista Albert Schweitzer (1875-1965), Premio Nobel per la Pace.