Una passeggiata alla riscoperta della valle di Sasso, a giugno torna "Andandu"

Una passeggiata alla riscoperta della valle di Sasso. Domenica 21 giugno tornerà "Andandu", giunta quest'anno alla 29 edizione.

L'evento verrà proposto dalla Pro Loco Sasso con il patrocinio della città di Bordighera. "L'itinerario attraverserà Sasso, Seborga, Passo del Ronco, Montenero, Lotti e Fraite" - dicono gli organizzatori - "Lungo il tragitto vi saranno punti ristoro a Roccascura, Seborga e Montenero".

"Il ritrovo sarà alle 8.30 in piazza Caprera a Sasso, dove ci si potrà iscrivere mentre alle 9 è prevista la partenza" - fanno sapere gli organizzatori - "Alla fine della passeggiata verrà offerto il pranzo ai partecipanti dalla Pro Loco a Sasso. Ringraziamo la Pro Loco di Seborga per la cortese collaborazione. In caso di maltempo la marcia verrà rinviata alla domenica successiva".