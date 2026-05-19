Ospedaletti celebra il fascino delle auto d’epoca con il 2° Memorial “Mirko Rondelli”

Domenica 24 maggio Ospedaletti tornerà a vivere l’atmosfera elegante e senza tempo delle grandi vetture storiche con il “Raduno d’Auto d’Epoca – 2° Memorial Mirko Rondelli”, manifestazione dedicata alle auto costruite prima del 1950.

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Ospedaletti, il Comune di Vallecrosia al mare e in collaborazione con il C.A.V.E. (Club Amatori Veicoli d’Epoca) di a Imperia , richiamerà appassionati e collezionisti provenienti da tutta la Liguria, dal Nord e Centro Italia per una giornata all’insegna della storia motoristica, del turismo e della convivialità.

Il raduno rappresenta anche un omaggio alla memoria di Mirko Rondelli, figura molto apprezzata nel mondo delle auto storiche e tra gli appassionati del territorio.

La manifestazione prenderà il via dalle ore 8.30 alle 10.00 con il ritrovo dei partecipanti sul Corso Regina Margherita, lato tennis, dove si svolgeranno le iscrizioni e la colazione presso il Caffè Ristorante Alexandra.

Alle 10.15 partirà il giro turistico lungo il circuito di Ospedaletti con destinazione Dolceacqua, per un percorso panoramico di circa 20 chilometri. Nel borgo medievale è prevista l’esposizione delle vetture e una visita guidata tra le caratteristiche vie del centro storico.

Intorno alle 12.30/13.00 gli equipaggi raggiungeranno Vallecrosia, dove le auto saranno esposte sul lungomare. A seguire aperitivo e pranzo presso il ristorante “Il Grecale”.

La giornata si concluderà alle ore 16.00 con la cerimonia di premiazione e la chiusura ufficiale della manifestazione.

Le protagoniste assolute saranno le vetture ante 1950, autentici gioielli della meccanica e del design che raccontano l’evoluzione dell’automobile attraverso decenni di storia. Dalle eleganti torpedo alle prime cabriolet, ogni mezzo custodisce storie, dettagli artigianali e soluzioni tecniche che continuano ad affascinare generazioni di appassionati.

Il numero delle auto partecipanti sarà limitato a un massimo di 30 equipaggi, rendendo il raduno ancora più esclusivo e curato nei dettagli.

L’iniziativa punta inoltre a valorizzare il territorio della Riviera dei Fiori, coniugando cultura motoristica, promozione turistica ed eccellenze locali in un contesto di grande richiamo per residenti e visitatori.



