Ventimiglia, al via lo "Sportcamp" tra mare, sport e divertimento

Con l'arrivo della bella stagione, la città di confine si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato ai più giovani. Dal 15 al 26 giugno, torna lo Sportcamp.Ventimiglia, un’iniziativa multidisciplinare che promette di coniugare attività fisica, formazione e socializzazione per ragazzi dai 6 ai 14 anni.

​Organizzato dalla Sportactive SSDrl, il camp si distingue per un'offerta ricca e variegata che sfrutta le bellezze naturali e le strutture della città, dalle spiagge cittadine. ​Tre anime, un solo obiettivo: il benessere dei ragazzi.

​Il programma di quest'anno si divide in tre filoni principali, pensati per soddisfare ogni inclinazione sportiva:

Sportcamp Multidisciplinare: Una formula "full time" (dalle 7:30 alle 17:00, con opzione mezza giornata) che alterna sport d’acqua come SUP, canoa e snorkeling a discipline di terra come i classici sport di squadra (basket e volley).

​MundialitoCamp: Dedicato agli amanti del calcio, si svolgerà al mattino con un focus specifico sul calcio "street" e sulla sabbia, sotto la guida di allenatori tecnici federali.

VolleyCamp: Per chi vuole perfezionare i "fondamentali" sotto rete, il tardo pomeriggio (17:30-19:30) sarà dedicato alla pallavolo con tecnici federali e Smartcoach.

​A coordinare le attività sarà il Dott. Michele Maltempo, insegnante e dottore in Scienze Motorie, affiancato da un team di istruttori laureati e tecnici federali.

​Oltre all'agonismo, il camp propone giornate a tema che spaziano dal ritmo della Macumba Dance e del Rockgym, divertendosi in movimento. Non mancheranno sessioni di Blufit® Musica in cuffia e attività mirate al miglioramento della coordinazione motoria.

​L'obiettivo è offrire un ambiente stimolante dove il gioco diventa lo strumento principale per l'apprendimento tecnico e la crescita personale.