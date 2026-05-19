Sanremo, il museo civico di Palazzo Nota ospita l'incontro culturale “L’arte paleolitica. Dal pensiero simbolico all’arte figurativa”

Mercoledì 20 maggio alle ore 16,00 presso il museo civico di Palazzo Nota a Sanremo incontro culturale a cura della Sezione di Sanremo dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Dopo conclusione del ciclo di incontri "Viaggio al centro della terra. Grotte, ripari e altre cavità dalla preistoria ai tempi recenti", alla scoperta di nuovi itinerari di conoscenza di caverne, strutture ipogee cavità dell’estremo Ponente ligure, che ha riscosso notevole successo, vengono proposti tre nuovi appuntamenti su un argomento correlato.

Sandro Lorenzelli parlerà de “L’arte paleolitica. Dal pensiero simbolico all’arte figurativa”. Verrà approfondito il tema delle manifestazioni dell’arte parietale e mobiliare paleolitica, CHE CI è sviluppata soprattutto nelle grotte preistoriche, con un’analisi della storia delle ricerche e dei motivi cultuali che possono essere alla base di queste antichissime espressioni artistiche.

Questo sarà l’ultimo incontro culturale della sezione prima della pausa estiva, i successivi si svolgeranno in autunno.

Sandro Lorenzelli è architetto, presidente della sezione di Sanremo, vice presidente e membro della commissione scientifica dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, oltre che ispettore onorario del Ministero della Cultura per l’archeologia in provincia di Imperia. Ha collaborato a diverse campagne di scavo effettuate dall’Istituto nel Ponente, con particolare attenzione al periodo pre e protostorico.