“Piccoli capitani crescono”, ad Arma di Taggia una mattinata gratuita per avvicinare i bambini al mare

Una mattinata dedicata al mare, alla navigazione e alla scoperta dell’ambiente marino per imparare divertendosi. È questo lo spirito di “Piccoli capitani crescono”, l’iniziativa promossa da Arma Pesca in collaborazione con Delfini del Ponente, in programma il prossimo 21 maggio ad Arma di Taggia.

L’evento, rivolto ai bambini delle classi terze elementari dell’Istituto Comprensivo Pastonchi, si svolgerà dalle 9 alle 12.30 presso la sede di Piazza Chierotti 1 e proporrà un percorso educativo gratuito pensato per avvicinare i più piccoli al mondo del mare attraverso attività pratiche e laboratori didattici.

Nel corso della mattinata saranno organizzati tre diversi laboratori tematici. Due saranno curati direttamente da Arma Pesca e riguarderanno il mondo della nautica e delle tecniche tradizionali della pesca, con particolare attenzione anche ai nodi marinareschi, alla sicurezza in mare e alle basi della navigazione.

Il terzo laboratorio sarà invece affidato all’associazione Delfini del Ponente e sarà dedicato alla parte biologica e naturalistica del mare, con approfondimenti sulla fauna marina e sull’ecosistema del Mediterraneo.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di trasmettere ai bambini conoscenze legate alla cultura marinara e al rispetto dell’ambiente marino, attraverso un approccio semplice, coinvolgente e interattivo.

Una giornata che unirà gioco, educazione e tradizione, permettendo ai più piccoli di scoprire da vicino il mondo del mare e le attività che da sempre caratterizzano il territorio costiero del Ponente ligure.