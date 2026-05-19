Sanremo, escursione tra Coldirodi e Ospedaletti sulla ciclabile il 21 maggio con le sezioni CAI del Ponente ligure

Le sezioni CAI di Imperia, Sanremo, Bordighera e Ventimiglia organizzano per il 21 maggio 2026 un’escursione ad anello tra Sanremo, Coldirodi e Ospedaletti, con rientro lungo la ciclabile costiera. L’iniziativa propone un percorso periurbano panoramico, caratterizzato da scorci sul territorio e punti di interesse lungo il tragitto.

Il ritrovo è fissato davanti alla chiesa di San Rocco, nella zona Foce di Sanremo, alle ore 9.30 circa. La conclusione dell’escursione è prevista nello stesso luogo intorno alle ore 14.30.

L’itinerario, classificato come facile, si sviluppa per circa 10 chilometri con un dislivello positivo di circa 250 metri. La durata complessiva è di circa cinque ore, comprensive della pausa pranzo al sacco.

Il percorso prende avvio poco sopra l’innesto di via Padre Semeria, nella zona Foce a ovest di Sanremo, imboccando Strada alla Colla, conosciuta anche come “Via della Costa”. La salita conduce fino a Coldirodi, a quota 260 metri, attraversando un tratto panoramico. Prevista una visita all’antico borgo e il passaggio verso sud fino al Santuario Madonna Pellegrina, punto dal quale si apre un ampio panorama sul territorio circostante.

Successivamente il gruppo scenderà verso Ospedaletti percorrendo strade carrarecce, via Pepi e una serie di scalette e viuzze che conducono al litorale cittadino. Da qui l’escursione proseguirà lungo la ciclabile costiera, che dopo alcuni chilometri riporterà i partecipanti al punto di partenza.

L’equipaggiamento richiesto è quello standard per normali escursioni. La partecipazione è gratuita, fatta eccezione per l’attivazione della copertura assicurativa obbligatoria per i non soci CAI, pari a 13 euro a persona.

La prenotazione è obbligatoria entro le ore 12.00 di mercoledì 20 maggio 2026, contattando Renata all’indirizzo e-mail renatamontexx@icloud.com oppure al numero 339 5425095, disponibile anche come riferimento per informazioni e accompagnamento durante l’escursione.