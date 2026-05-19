Un weekend immersi nel verde e nei profumi dell'alta val Nervia, due giorni di eventi a Pigna (Foto)

Un fine settimana immersi nel verde e nei profumi dell'Alta Val Nervia verrà proposto sabato 23 e domenica 24 maggio a Pigna.

Sabato prossimo alle 17, nella sala del museo "La terra e la memoria", Enzo Ferrari presenterà il suo ultimo libro "Il profumo è nell'aria", un viaggio nella storia delle aziende essenziere e dei profumieri dell'estremo Ponente.

Domenica prossima, invece, il paese festeggerà con il Fai la difesa e la tutela della biodiversità. Verranno organizzate passeggiate alla Madonna di Passoscio che partiranno da piazza Umberto a Pigna. "Alle 10 partirà il primo gruppo mentre alle 15 il secondo gruppo" - fanno sapere gli organizzatori - "Alle 14, invece, verrà proposta una visita alla parrocchiale di San Michele Arcangelo. Le prenotazioni alle passeggiate sono obbligatorie inviando una mail a imperia@delegazionefai.fondoambiente.it. La domenica il museo 'La terra e la memoria' sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19".