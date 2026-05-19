Scambi Festival 2026: alla Pigna di Sanremo torna il festival culturale di A.P.S. Oltre con la summer school dedicata alla “Resistenza” (Foto)

Torna a Sanremo Scambi Festival, il progetto culturale promosso da A.P.S. Oltre, associazione composta da giovani under 35 provenienti da tutta Italia. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il festival animerà nuovamente la Pigna di Sanremo dal 26 al 30 agosto 2026 con un programma dedicato a laboratori, concerti, presentazioni e cinema. Nato nel 2021, Scambi Festival continua a trasformare il centro storico della città ligure in uno spazio di confronto, creatività e partecipazione, coinvolgendo giovani e realtà culturali provenienti da diversi contesti europei. L’edizione 2026 avrà come tema centrale “Resistenza”, filo conduttore trasversale che accompagnerà tutte le attività in programma.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di riunire giovani da tutta Europa per condividere i giorni del festival attraverso esperienze comuni e momenti di approfondimento, con l’intento di esplorare nuovi “modi di crescere”. I laboratori, aperti al pubblico a partire dal tardo pomeriggio, saranno curati da facilitatori locali e da realtà attive nel settore, tra cui Londa School of Economics e Laboratoire dès Résistances. Il programma prevede inoltre due appuntamenti serali principali: il 26 agosto si terranno i balli occitani in piazza Santa Brigida, mentre il 29 agosto spazio alla musica live con l’esibizione di diversi artisti e artiste. Anche nel 2026 tornerà la summer school, format consolidato durante la scorsa edizione. Le persone partecipanti vivranno insieme le giornate del festival prendendo parte ad attività pensate per favorire confronto, condivisione e approfondimento in maniera immersiva.

Lo staff del festival ha inoltre aperto la call for participants, rivolta a tutte e tutti.

Il bando è disponibile online, anche in lingua inglese, sul sito ufficiale del festival: Scambi Festival. Maggiori informazioni sulle precedenti edizioni sono disponibili sul sito ufficiale Scambi Festival.

Lo staff è contattabile via email all’indirizzo staff@scambi.org e attraverso il profilo Instagram @scambifestival.