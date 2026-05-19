Cinema Sanremo: la programmazione dal 21 al 27 maggio nelle sale Ariston, Ritz, Roof, Centrale e Tabarin

Prosegue la programmazione del Cinema Sanremo dal 21 al 27 maggio con appuntamenti distribuiti nelle sale Ariston, Ritz, Roof, Centrale e Tabarin.

All’Ariston sarà proiettato “Il Diavolo veste Prada” con spettacoli alle 17.00, 19.15 e 21.30 dal 21 al 27 maggio. La proiezione sarà sospesa il 22 maggio.

Al Ritz, “Il Diavolo veste Prada” sarà in programma esclusivamente il 22 maggio alle 17.00, 19.15 e 21.30. Nella stessa sala “Michael” sarà proiettato dal 21 al 24 maggio, escluso il 22 maggio, alle 16.45, 19.15 e 21.30. Dal 25 al 27 maggio arriverà invece il film evento “King Marracash”, con spettacoli alle 16.30, 18.45 e 21.00. Il prezzo del film evento sarà di 12 euro intero e 10 euro ridotto.

Al Roof 1 spazio a “The Mandalorian and Grogu”, in programma dal 21 al 27 maggio alle 16.00, 18.30 e 21.00. Il 25 maggio lo spettacolo delle 18.30 sarà proposto in versione originale.

Il Roof 2 proporrà “Hopper - Il segreto della marmotta” alle 16.45 dal 21 al 27 maggio. In programmazione anche “Obsession” alle 18.45 e 21.15 per tutta la settimana, con spettacolo alle 21.30 il 22 maggio. “Michael” sarà inoltre in sala il 22 maggio e dal 25 al 27 maggio alle 16.45, 19.15 e 21.30.

Al Roof 3 saranno proiettati “Io non ti lascio solo” alle 15.30 e 19.30 e “Passenger” alle 17.30 e 21.30, entrambi dal 21 al 27 maggio.

Al Roof 4 sarà in programma “Le città di pianura” dal 21 al 24 maggio alle 16.15, 18.30 e 21.15. Dal 25 al 27 maggio il film continuerà alle 16.15 e 18.30, mentre alle 21.15 sarà proiettato “Bowie – The Final Act”.

Al Cinema Centrale arriverà “Amarga Navidad”, in programma dal 21 al 27 maggio alle 16.00, 18.30 e 21.15.

Al Cinema Tabarin saranno invece proiettati “Pecore sotto copertura” alle 16.30 e “In The Grey” alle 18.45 e 21.15 dal 21 al 27 maggio.

I prezzi saranno di 9 euro intero e 7 euro ridotto in tutte le sale. All’Ariston il costo sarà di 10 euro intero e 8 euro ridotto. Confermata inoltre la promozione “Martedì Cinema” con biglietto a 6 euro in tutte le sale e 7 euro all’Ariston.

Info programmazione: https://aristonsanremo.com/programmazione-settimanale/