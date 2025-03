Anniversario dell'Unità Nazionale: ieri all'Istituto Comprensivo Sanremo Centro-Levante la celebrazione con gli alunni (Foto)

In occasione dell'anniversario dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, ieri mattina nella sede centrale dell'Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante, gli alunni delle classi quinte della scuola primaria 'A. Volta' sono stati protagonisti attivi della celebrazione. Dopo aver accolto con un caloroso applauso l'ingresso del Tricolore italiano, tutti insieme hanno intonato l'Inno di Mameli, accompagnati dall'Orchestra degli alunni dell'indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado 'Italo Calvino', mentre venivano recitate poesie legate al tema della giornata.

Alla manifestazione ha preso parte anche il Lions Club Sanremo Host, che, dopo aver evidenziato il valore simbolico della nostra bandiera e della nostra nazione, ha donato una bandiera a ciascun alunno. Parlare della bandiera con gli studenti è un'occasione fondamentale per trasmettere loro il significato profondo di questo simbolo, che rappresenta l'unità, la storia e i valori che hanno costruito la nostra nazione. Educare i giovani al rispetto della bandiera significa coltivare in loro un senso di identità e appartenenza, oltre che una maggiore consapevolezza dei diritti e dei doveri civici che caratterizzano la vita in una comunità democratica.

In un contesto in cui l'educazione civica e il senso di appartenenza sono fondamentali per la costruzione di una società coesa e inclusiva, la celebrazione delle ricorrenze civili svolge un ruolo cruciale, poiché offre l'opportunità di riconnettersi con la propria storia e identità nazionale, instillando nei cittadini un forte senso di responsabilità verso la collettività. È stato un momento ricco di entusiasmo autentico, che ci richiama al nostro impegno come comunità educativa, per una società basata sui valori di fratellanza e tolleranza.

"Un ringraziamento - evidenziano gli organizzatori dell'evento - alla Presidente Loredana Maletta e a tutti i soci del Lions Club Sanremo Host per la loro costante presenza e il loro contributo in momenti così significativi".