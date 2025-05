Grande successo per l’evento "Trust in Teens!" dell’IC Sanremo Centro Levante (Foto)

Con grande entusiasmo e una straordinaria partecipazione si è svolto venerdì, al Palafiori di Sanremo, l’evento "Trust in Teens", promosso per il secondo anno consecutivo dall’I.C. Sanremo Centro Levante, guidato dalla Dirigente Scolastica Amalia Catena Fresta. L’istituto è scuola capofila della rete di scopo provinciale per il contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo, individuata dall’USR Liguria, in collaborazione con le scuole della provincia di Imperia: I.C. Sanremo Levante, I.C. Sanremo Ponente, I.C. “Bordighera”, I.C. 'G. Biancheri - Ventimiglia' - Biancheri 1, I.C. N°2 Cavour – Ventimiglia, I.C. Taggia - Valle Argentina, I.C. Arma - Pastonchi, I.C. Littardi, I.C. Nazario Sauro, I.C. Val della Nervia, Liceo Statale “G.D. Cassini”, Istituto Istruzione Superiore Cristoforo Colombo, Istruzione Secondaria Superiore - 'E.Fermi Con Ipsct M.Polo Ventimiglia, Liceo Statale Aprosio Ventimiglia, Polo Tecnologico Imperiese – Imperia.

La mattinata è stata davvero coinvolgente, grazie agli interventi del Sindaco di Sanremo, della Dott.ssa Ramò Monica, referente bullismo Ufficio Scolastico Provinciale, Dott.ssa Di Biase Adriana Dirigente del commissariato di Sanremo, il Dott. Roberto Surlinelli Direttore tecnico superiore polizia postale e delle comunicazioni Liguria - Centro Operativo per la sicurezza cibernetica Polizia Postale, prof. Cartotto ANDREA docente e divulgatore, nominato presso la camera dei deputati tra 100 leader dell’innovazione educativa in italia, il Dott. Alessandro Sindoni, Presidente del Consiglio di Istituto dell’ IC Sanremo Centro Levante. I loro interventi hanno arricchito il programma con riflessioni e spunti di grande valore, mettendo al centro i temi della fiducia, del rispetto e del contrasto al bullismo.

L’evento è stato impreziosito dalla splendida esibizione degli studenti dell’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di primo grado "I. Calvino", che hanno regalato al pubblico momenti di grande emozione e talento.

Per questa edizione, l’Istituto capofila ha promosso 4 contest tematici, pensati su misura per ogni fascia d’età, e durante l’evento si sono svolte le premiazioni. Ecco le classifiche dei vincitori per ciascuna categoria:

CATEGORIA INFANZIA – “ESPLORATORI DI GENTILEZZA”

1° classificato: “Pensavo di essere un duro” – IC Littardi - Imperia2° classificato (ex aequo):

• “Chiedimi scusa” – IC Sanremo Centro Levante – Plesso San Pietro

• “Esploratori di Gentilezza” – IC 1 Biancheri – Plesso Via Chiappori

3° classificato: “Il Pesciolino Arcobaleno” – IC Sanremo Levante – Plesso Poggio

CATEGORIA PRIMARIA – CLASSI QUINTE – “UN MANIFESTO CONTRO IL BULLISMO”

1° classificato: Manifesto – IC Sanremo Centro Levante2° classificato (ex aequo): Manifesto – IC Littardi e IC Pastonchi3° classificato (ex aequo): Manifesto – IC Val Nervia, IC 1 Biancheri, IC Sanremo Ponente, IC Bordighera

CATEGORIA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – “UNO SPOT CONTRO IL BULLISMO”

1° classificato: “Siamo tutti unici” – Classe IE – IC N.1 Biancheri2° classificato: “Per fare un bullo” – IC Sanremo Levante – Plesso Pascoli3° classificato: “Sbullonate il bullo” – Classe IA – IC Sanremo Ponente – Ospedaletti

CATEGORIA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – “UN CORTOMETRAGGIO SU SEXTING, GROOMING E CYBERBULLYING”

1° classificato: “Non sei solo, non sei sola” – Classe 4A AFM – IIS Cristoforo Colombo2° classificato: “Bullischool” – Classe 4B – ITI G. Galilei – Polo Tecnologico Imperiese

Si ringraziano inoltre gli sponsor della manifestazione: Farmacia Nola, Impresa dell’Arena SRL - Geom. Cristian Dell’Arena, Nuovi Volti, Cutullè F.lli Impianti Tecnologici, Bar STRA.ORDINARIO, Azienda Icarus Srl, Fourteen Fitness

Un sentito ringraziamento va anche ai Dirigenti Scolastici della rete, per il loro supporto e la collaborazione. Un grazie speciale alla docente Dafne Muccio, referente per il bullismo e cyberbullismo dell’IC Sanremo Centro Levante, per l’impegno e la dedizione nella realizzazione dell’evento e a tutti i referenti delle scuole in rete. Ringraziamo di cuore tutte le autorità intervenute per la loro presenza, i loro interventi e il sostegno dimostrato all’iniziativa "Trust in Teens". Un grande grazie anche a tutte le famiglie che hanno partecipato con interesse e calore, contribuendo a rendere l’evento ancora più significativo. Grazie a tutti gli studenti, docenti e istituti per l’impegno, la creatività e la sensibilità dimostrata. Insieme continuiamo a costruire una scuola dove il rispetto, la fiducia e la gentilezza siano sempre al centro.