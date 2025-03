Finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo a Palermo: l’IC Sanremo Centro Levante premia i finalisti (foto)

Si è svolta ieri pomeriggio presso l’IC Sanremo Centro Levante la premiazione dei finalisti di Area dei Giochi Matematici del Mediterraneo che ha visto coinvolti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria e gli alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado delle scuole IC Sanremo Centro Levante, IC Sanremo Ponente, IC N.1 Biancheri di Ventimiglia, IC Bordighera.

Ecco i finalisti che accederanno alla Finale Nazionale che si svolgerà presso l’Università degli Studi di Palermo domenica 19 maggio, suddivisi per categoria:

Categoria P3, 1° classificato, Astrid A., I.C. “Bordighera”;

Categoria P4, 1° classificato, Tommaso L., I.C. “Bordighera”;

Categoria P5, 1° classificato, Paolo S., IC “Sanremo Centro Levante”;

Categoria S1, 1° classificato, Jacopo S., IC “Sanremo Ponente”;

Categoria S2, 1° classificato, Lavinia S., IC “Bordighera”;

Categoria S3, 1° classificato, Jason H., IC “Sanremo Centro Levante”;

Medaglia di bronzo e argento per

Categoria P3, 2° classificato Alessandro T. IC “Sanremo Centro Levante”; 3° classificato Nina B. IC “Sanremo Centro Levante” ;

Categoria P4, 2°classificato Martina A.G., IC “Sanremo Centro Levante”; 3° classificato Tommaso L., IC “N.1 Biancheri” di Ventimiglia;

Categoria P5, 2° classificato Daniel B., I.C. “Bordighera”; 3° classificato Stefano S., I.C. “Bordighera”;

Categoria S1, 2°classificato Alice M. IC “Sanremo Ponente”; 3° classificato Pompeo D.N., IC “Sanremo Centro Levante” ;

Categoria S2, 2° classificato Emilia D. “Bordighera”; 3° classificato Chiara S., IC “Sanremo Ponente”;

Categoria S3, 2° classificato Samuele B. IC “N.1 Biancheri” di Ventimiglia; 3° classificato Giulio R., IC “Bordighera”.

Alla premiazione, presieduta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Amalia Catena Fresta, hanno preso parte i referenti dei Giochi Matematici, le insegnanti e i genitori degli studenti e delle studentesse interessati. Ancora complimenti a tutte e tutti i partecipanti per la determinazione e la voglia di “mettersi in gioco” in tutti i sensi.

L’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante ha accolto per il 4° anno consecutivo la Finale di Area dei “Giochi Matematici del Mediterraneo 2025” promossa dall’ Accademia Italiana per la Promozione della Matematica «Alfredo Guido» ( A.I.P.M.). L'evento, che ha coinvolto anche altri istituti del territorio, conferma l'impegno della scuola nel valorizzare le eccellenze e nel diffondere la passione per la matematica tra gli studenti.