Sanremo: 'Primi passi': grande successo per l’evento del Sanremo Centro Levante (Foto)

Grande partecipazione ieri pomeriggio, all’evento “Primi passi”, organizzato dall’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale Liguria e il Comune di Sanremo, dedicato al sistema integrato 0-6 anni. Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Amalia Catena Fresta, ha aperto l’incontro sottolineando l’importanza di costruire percorsi condivisi tra scuola, famiglie e territorio, evidenziando come la collaborazione tra istituzioni sia fondamentale per garantire continuità educativa e pari opportunità di sviluppo ai bambini.

A seguire, la dott.ssa Maria Anna Burgnich, Dirigente tecnico USR Liguria, ha ripercorso la normativa sul sistema integrato 0-6, illustrando il ruolo cruciale dei nidi e delle scuole dell’infanzia nello sviluppo cognitivo, emotivo e sociale dei bambini. Il suo intervento ha evidenziato come la frequenza di questi servizi, pur non obbligatoria, possa incidere significativamente sul successo scolastico futuro e sulle opportunità socio-economiche delle nuove generazioni. Il dott. Riccardo Borea, pediatra, ha ripreso il tema, collegando l’educazione precoce al benessere generale dei bambini: livelli più alti di istruzione, ha spiegato, sono correlati a migliori condizioni di salute lungo tutta la vita. Ha inoltre ringraziato il Comune di Sanremo per la fiducia accordata nell’ambito del progetto “Educare in Comune”, che coinvolgerà i 19 servizi educativi del territorio, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, scuole e famiglie.

A chiusura, il Vicesindaco del Comune di Sanremo, Fulvio Fellegara ha ribadito l’importanza di fare rete tra i servizi educativi e gli enti locali, sottolineando come iniziative come “Primi passi” rappresentino esempi concreti di sinergia sul territorio. Ha anche annunciato l’apertura imminente di un Punto Famiglia nel centro di Sanremo, pensato per rispondere in modo flessibile ai bisogni delle famiglie e consolidare ulteriormente il progetto educativo locale.

Durante l’evento, bambini e genitori hanno partecipato con entusiasmo a tre laboratori:

● “Viaggiare tra le storie”: letture animate e racconti con il Kamishibai, per vivere la magia di immagini e narrazioni.

● “Giocando con le scienze”: esperimenti, pozioni e un viaggio virtuale nello spazio grazie allo schermo immersivo.

● “Coding che passione”: percorsi e giochi per sviluppare logica, creatività e problem solving.

L’evento ha confermato quanto sia importante creare legami tra scuola, famiglie e territorio, offrendo ai bambini esperienze formative significative già dai primi anni di vita. Un ringraziamento speciale da parte del Dirigente Scolastico va a tutti i presenti e, soprattutto, ai docenti delle Scuole dell’Infanzia dell’IC Sanremo Centro Levante, per tutto quello che hanno fatto nel coinvolgere attivamente bambini e famiglie nelle attività, rendendo la giornata partecipativa e coinvolgente.