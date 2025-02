Dieta ferrea per i cantanti del Festival, nei ristoranti di Piazza Bresca solo piatti leggeri: "Pesce e carciofi di Sanremo" (Foto e video)

Niente eccessi a tavola per i cantanti in gara al Festival di Sanremo. A rivelarlo sono i ristoratori di Piazza Bresca, cuore della movida sanremese e punto di riferimento per artisti, staff e addetti ai lavori durante la settimana della kermesse.

Prima o dopo l’esibizione sul palco dell’Ariston, i protagonisti del Festival scelgono con attenzione cosa mangiare, seguendo una dieta rigorosa. Il verdetto degli chef è unanime: piatti semplici e leggeri, con un’attenzione particolare alla linea e alla digestione. Via libera a verdure grigliate, carne bianca e pesce, sia crudo che cotto; mentre niente cibi elaborati o stravaganze culinarie. "Abbiamo avuto diversi artisti tra i nostri clienti, e tutti hanno optato per scelte salutari - raccontano i ristoratori di Piazza Bresca -. Soprattutto prima di salire sul palco, preferiscono piatti leggeri per evitare qualsiasi problema durante la performance".

Un regime alimentare ferreo, segno di quanto il Festival sia non solo una competizione musicale, ma anche una prova di resistenza fisica e mentale. Essere al massimo della forma è fondamentale per affrontare giorni intensi tra prove, interviste e performance in diretta nazionale. Piazza Bresca, da sempre ritrovo dei volti noti dello spettacolo, si conferma ancora una volta il punto nevralgico per la pausa ristoro dei cantanti, che tra un’insalata e una bistecca si preparano al meglio per conquistare il pubblico dell’Ariston.

(Foto e video di Pietro Cattaneo)