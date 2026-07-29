Giovedì 30 luglio la Perinaldo Festival Rock Band porta sul palco il laboratorio del Festival

Prosegue la XX edizione del Perinaldo Festival – Terre di Confine, che da vent'anni affianca ai concerti un'intensa attività di formazione. Giovedì 30 luglio alle ore 21.30, al Campo Sportivo Innocenzo Cassini, sarà protagonista la Perinaldo Festival Rock Band, formazione a organico variabile nata dal laboratorio di musica d'insieme coordinato dal M° Paolo Grappeggia.

Sul palco saliranno giovani musicisti provenienti da esperienze, età e percorsi differenti, riuniti durante il Festival dalla passione per la musica e dal desiderio di sperimentare insieme il linguaggio del rock.

Il repertorio attraversa grandi classici e brani contemporanei, riletti attraverso arrangiamenti originali costruiti collettivamente nel corso del laboratorio. Un lavoro che mette al centro l'ascolto reciproco, la collaborazione e la creatività, trasformando la musica d'insieme in un'esperienza di crescita artistica e umana.

Non è solo il punto di arrivo di una settimana di studio: il concerto rappresenta la restituzione al pubblico di un percorso condiviso, nel quale il laboratorio diventa luogo di incontro, confronto e sperimentazione.

Una serata all'insegna dell'energia, del talento e del piacere di fare musica insieme, nello spirito che da sempre anima il Perinaldo Festival.

Il concerto si terrà giovedì 30 luglio alle ore 21.30 presso il Campo Sportivo Innocenzo Cassini.

L'ingresso è libero e senza prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.