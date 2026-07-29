Camporosso, momenti di svago e di riflessione: un successo la rassegna di commedie dialettali (Foto)

'Girumin u se vo marià' della compagnia teatrale di Camporosso Cheli da luna bona chiude la rassegna commedie dialettali al Palatenda Bigauda.

Sul palco, ieri sera, ha, infatti, debuttato la prima compagnia teatrale dialettale di Camporosso formata Giuliano Taggiasco, Emiliana Sassone, Federica Meli, Patrizia Biancheri, Emanuele Noaro, Roberto Pastorino, Elvio Biancheri, Mauro Sofia, Daniela Ragozzino e Simona Giacardi. "Si è conclusa con l’ultima e applauditissima serata di ieri, il 28 luglio, la nostra rassegna teatrale dedicata al buon umore ma anche alla salvaguardia delle nostre tradizioni. Un ciclo di cinque appuntamenti che, settimana dopo settimana, ha conquistato il cuore del pubblico, registrando il tutto esaurito e confermando l’affetto della cittadinanza per questo genere di incontri" - dice l'assessore Rosella Gastaldo - "Sul palco del nostro Palatenda si sono, dunque, alternate cinque compagnie del territorio, che hanno saputo offrire momenti di svago ma anche di profonda riflessione".

"La nostra soddisfazione come amministratori comunali è stata grandissima anche per la straordinaria conclusione che ha visto il debutto ufficiale della compagnia Cheli da Luna Bona, prima compagnia teatrale dialettale della città di Camporosso" - sottolinea Gastaldo - "Ringrazio la presidente Emiliana Sassone, il direttore artistico Giuliano Taggiasco e tutti i nostri bravissimi attori. Gli applausi del pubblico e il suo grande coinvolgimento spontaneo ne è stata la meritata conferma. Ringrazio anche la compagnia teatrale di Ospedaletti 'Nasciu pe rie', la compagnia stabile di Vallecrosia "Teatro della Luna", la compagnia stabile città di Sanremo, la compagnia d'u Teatru Ventemigliusu e profondamente tutti coloro che ci hanno seguito durante questa stagione teatrale per la presenza, gli applausi e il calore dimostrato ad ogni appuntamento".