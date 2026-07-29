"Rinascita di una melodia", concerto dell'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia a Sant'Agostino (Foto)

"Rinascita di una melodia", concerto dell'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, diretta dal maestro Franco Cocco, andrà in scena venerdì 31 luglio alle 21 presso il chiostro di Sant'Agostino.

Momento centrale della serata sarà la presentazione del nuovo brano ventimigliuso: "Aritmia d'un cuore", musica dello storico maestro ventimigliese Luigi Cebrelli riportata oggi alla luce grazie al lavoro del maestro Franco Cocco, che ne ha curato l’arrangiamento per formazione bandistica, l’adattamento e il testo in dialetto ventimigliese.

"Il brano racconta l’emozione di chi arriva a Ventimiglia e, davanti al suo mare, ai carruggi della città alta e ai suoi luoghi più suggestivi, sente il cuore battere in modo diverso" - svela l'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia - "Vi aspettiamo per vivere insieme una serata dedicata alla musica, alla tradizione e all'amore per la nostra Ventimiglia".