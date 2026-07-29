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Eventi | 29 luglio 2026, 11:18

Bordighera, al Museo Bicknell prosegue la mostra "Omaggio a Clarence Bicknell" dell'artista Marco Farotto

In esposizione i ritratti dedicati alle personalità del circolo di Bicknell e ai protagonisti dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri. Visitabile fino al 6 agosto

Prosegue in queste settimane al Museo Bicknell di Bordighera la mostra di ritratti "Omaggio a Clarence Bicknell", firmata dall'artista Marco Farotto.

L'esposizione propone una suggestiva galleria di opere dedicate alle figure chiave che hanno animato il circolo artistico e culturale del fondatore, oltre che ai protagonisti dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri. Tra questi spicca l'omaggio a Nino Lamboglia e a quanti, con il proprio impegno, hanno contribuito a preservare e tutelare fino a oggi il patrimonio del museo e della sua biblioteca.

La mostra sarà regolarmente aperta al pubblico fino a giovedì 6 agosto 2026, osservando i consueti orari di apertura della struttura museale.

Redazione

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