Bordighera, al Museo Bicknell prosegue la mostra "Omaggio a Clarence Bicknell" dell'artista Marco Farotto

Prosegue in queste settimane al Museo Bicknell di Bordighera la mostra di ritratti "Omaggio a Clarence Bicknell", firmata dall'artista Marco Farotto.

L'esposizione propone una suggestiva galleria di opere dedicate alle figure chiave che hanno animato il circolo artistico e culturale del fondatore, oltre che ai protagonisti dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri. Tra questi spicca l'omaggio a Nino Lamboglia e a quanti, con il proprio impegno, hanno contribuito a preservare e tutelare fino a oggi il patrimonio del museo e della sua biblioteca.

La mostra sarà regolarmente aperta al pubblico fino a giovedì 6 agosto 2026, osservando i consueti orari di apertura della struttura museale.