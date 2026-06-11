Bussana, una serata rock a sostegno delle persone con miastenia gravis

Venerdì 12 giugno, presso il locale ImpeKabile di Bussana, la musica rock diventerà anche occasione di sensibilizzazione e vicinanza concreta verso chi convive ogni giorno con una malattia rara e spesso invisibile.

La serata vedrà esibirsi due band del panorama rock locale, Nada Mas e Offline, protagoniste dell’evento benefico “Rock for Research”, organizzato a favore di AIM Liguria – Associazione Italiana Miastenia Gravis.

Nel corso della pausa tra i due concerti, sarà dedicato uno spazio di approfondimento alla conoscenza della miastenia gravis, una patologia neuromuscolare autoimmune che, pur incidendo profondamente sulla qualità della vita delle persone che ne sono affette, rimane spesso poco conosciuta e “invisibile” agli occhi degli altri.

Durante l’intervento verrà presentata l’attività di AIM Liguria, associazione impegnata sul territorio nel fornire ascolto, orientamento e sostegno ai pazienti e ai loro familiari, aiutandoli ad affrontare le insicurezze, le preoccupazioni e le difficoltà che accompagnano il percorso della malattia.

L’obiettivo è anche quello di favorire la nascita e il consolidamento di una rete di persone affette da miastenia gravis e delle loro famiglie, affinché possano condividere esperienze, sentirsi meno sole e contribuire alla crescita dell’associazione, rendendola sempre più presente e vicina ai bisogni della comunità.

"La miastenia gravis è una malattia invisibile, ma chi la vive ogni giorno ha bisogno di sentirsi visto, ascoltato e sostenuto. Far conoscere l’esistenza di AIM Liguria significa creare relazioni, offrire punti di riferimento e costruire insieme una comunità capace di fare la differenza".

L’invito è rivolto a tutti: appassionati di musica, cittadini, pazienti e familiari. Partecipare alla serata significa trascorrere alcune ore all’insegna del buon rock originale e, allo stesso tempo, contribuire a diffondere consapevolezza su una realtà che merita maggiore attenzione e supporto.



