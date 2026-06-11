Vallecrosia ospita il convegno promosso dalla Sezione di Sanremo dell'Associazione Italiana Donne Medico

Riprendono gli incontri scientifici divulgativi dedicati alla popolazione e promossi dalla Sezione di Sanremo dell'Associazione Italiana Donne Medico, organizzazione scientifica Nazionale che raduna colleghe laureate in Medicina e Chirurgia.

Il prossimo convegno si svolgerà nuovamente a Vallecrosia domani, venerdì 12 giugno dalle ore 15 alle 18.30, presso la sala polivalente dell''Associazione 5 Torri grazie alla disponibilità della Responsabile Maria C. Aprosio che, con il Patrocinio del Comune di Vallecrosia, ha messo a disposizione la sala conferenze del Centro Sociale.

L'incontro ha il patrocinio inoltre dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Imperia, dell' ASl 1, oltre a quelli del Comune di Vallecrosia e del Circolo ed è stato curato, come responsabili scientifiche dell'AIDM dott.Paola Giuliano, Geriatra e Diabetologa, dalla dott. Nadia .Pollarolo, Oculista nonché dalla Presidente dott. Ana Popovic , responsabile medico Istituto Don Orione di Snremo

Gli argomenti trattati riguarderanno alcune delle patologie più comuni che interessano la popolazione sia giovane che anziana, vale a dire DIABETE e IPERTENSIONE.

Verranno anche affrontate le tematiche riguardanti le patologie dell'apparato respiratorio con particolare attenzione alle conseguenze del fumo di sigaretta e delle sigarette elettroniche di ultima generazione.

Dopo i saluti delle autorità, saranno relatrici la dott. Elisa Veziano, Dirigente Medico ASL1 , la dott.Silvia Oddo, Endocrinologa e Diabetologa presso Asl1 , le dott.sse Maria Russo e Laura Melissari , entrambe Pneumologhe Asl1.

La dott. Donatella Cataldo, specialista in radiologia L.P. illustrerà invece l'importanza della diagnostica per immagini nelle patologie polmonari correlate al fumo ed ai vapori.

Al termine le professioniste resteranno a disposizione del pubblico per rispondere alle domande ed agli interrogativi di interesse comune con un ampio dibattito .

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare, vista la possibilità di interloquire con tutte le specialiste oltre ad essere informata in modo scientifico e professionale sugli argomenti che spesso si trova ad affrontare, a dispetto di tanta informazione superficiale ed incompleta che viene sempre più spesso ricercata nel web.