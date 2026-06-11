Panta Musicà festeggia 30 anni di musica e cultura a Imperia con un grande concerto celebrativo

Trent’anni di musica, formazione e impegno culturale al servizio del territorio. Lunedì prossimo alle 17, presso la Sala Convegni della Biblioteca Civica di Imperia, l’Associazione di Promozione Sociale Pànta Musicà APS celebrerà un importante traguardo: i suoi 30 anni di attività, coincidenti con la conclusione del trentesimo anno scolastico dei corsi musicali promossi dall’associazione. Nata nel 1995 con l’obiettivo di diffondere la passione per la musica e creare un punto di riferimento culturale e aggregativo per il territorio ligure, Pànta Musicà ha saputo coniugare nel tempo l’insegnamento musicale, la promozione della musica dal vivo e l’impegno sociale.

Il nome dell’associazione, che in origine era affiancato dalla dicitura “Amici della Musica”, richiama il greco antico: panta, ovvero “tutto”, a indicare una visione aperta della musica come linguaggio universale e come spazio di incontro tra generi, artisti e generazioni. Fin dalla sua nascita, l’associazione si è distinta per la volontà di portare a Imperia concerti di alto livello, sia di musica classica che di altri repertori, in una realtà geograficamente lontana dai grandi circuiti musicali nazionali. Una missione realizzata attraverso l’organizzazione di stagioni concertistiche, il coinvolgimento di artisti di fama nazionale e internazionale, la valorizzazione dei giovani talenti e la formazione di nuovi musicisti.

Il pomeriggio celebrativo sarà condotto da Roberta Moschella, storica presentatrice delle grandi occasioni dell’associazione, e proporrà una scaletta ricca di emozioni, con interventi musicali di artisti che hanno segnato la storia di Pànta Musicà, degli attuali docenti dei corsi e di vecchi e nuovi allievi. Il programma attraverserà epoche e stili diversi, da Antonio Vivaldi ad Astor Piazzolla, passando anche attraverso composizioni originali scritte appositamente per l’occasione e dedicate agli allievi. Tra i momenti più attesi, le testimonianze dei protagonisti della storia musicale cittadina e la presenza dell’ospite speciale Mauro Vero, direttore dei corsi dell’associazione per oltre dieci anni, che proporrà composizioni proprie e altri brani insieme agli attuali insegnanti.

Sul palco si alterneranno inoltre Giovanni Sardo al violino, Vincenzo Pisano alla fisarmonica, Davide Fusi al pianoforte jazz, Mauro Demoro al contrabbasso e Kino Rossini alla batteria. L’evento rappresenta anche la conclusione del percorso invernale dell’associazione, dopo la chiusura delle attività dedicate ai più piccoli curate dalla musicista Rebecca Vescovi. Alla celebrazione prenderanno parte anche le istituzioni: ha infatti confermato la propria presenza l’Assessore regionale Marco Scajola. Un anniversario che non vuole essere soltanto un momento celebrativo, ma anche l’occasione per ripercorrere una storia fatta di passione, studio e condivisione, guardando al futuro con lo stesso spirito con cui, trent’anni fa, nacque l’avventura di Pànta Musicà.