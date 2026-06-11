Due serate di comunità alla Parrocchia Nostra Signora della Mercede di Sanremo

La Parrocchia Nostra Signora della Mercede di Sanremo organizza l'evento “Mercede in Festa”, in programma nelle serate di venerdì 12 e sabato 13 giugno presso il cortile delle Opere Parrocchiali, con ingresso da corso Cavallotti 246.

La manifestazione prenderà il via entrambe le sere a partire dalle ore 19.00 e proporrà momenti di incontro e convivialità aperti alla cittadinanza.

Durante l'evento sarà attivo uno stand gastronomico con ravioli, salsiccia, patatine, rostelle, focaccine, dolci e altre specialità. In programma anche animazione per bambini e una serata danzante con i Mirage.

Nell'ambito della manifestazione, sabato 13 giugno si svolgerà inoltre la Festa di Sant'Antonio. Sono previste le Sante Messe alle ore 8, 10 e 18 (prefestiva), mentre alle ore 16.30 si terrà la benedizione dei bambini.

L'iniziativa è promossa dalla Parrocchia Nostra Signora della Mercede e rappresenta un'occasione di aggregazione e festa per la comunità parrocchiale e per tutti coloro che desiderano partecipare alle due serate in programma a Sanremo.