Sanremo, l'estate entra nel vivo: al via il montaggio del palco in Pian di Nave e dei gonfiabili in piazza Colombo (Foto)

L'estate sanremese inizia a prendere forma anche agli occhi di residenti e turisti. Sono infatti partiti i lavori di montaggio del palco in Piazzale Pian di Nave e delle strutture che ospiteranno il parco giochi dei gonfiabili sul "solettone" di piazza Colombo, due delle iniziative più attese del calendario degli eventi 2026 promosso dall'amministrazione comunale. Sul lungomare, nella suggestiva cornice di Pian di Nave, operai e tecnici sono già al lavoro per allestire il grande palco che ospiterà i cinque concerti estivi inseriti nel Programma annuale delle Manifestazioni. Eventi pensati soprattutto per un pubblico giovane e destinati ad animare le serate sanremesi con musica e spettacolo, confermando la volontà del Comune di investire nell'intrattenimento come strumento di valorizzazione turistica e aggregazione sociale.

L'avvio del montaggio rappresenta il primo segnale concreto dell'imminente avvio della stagione dei grandi eventi, dopo l'approvazione da parte della Giunta comunale della proposta organizzativa presentata da GNG Company Società Cooperativa. Il calendario potrà subire eventuali modifiche organizzative senza incidere sulle risorse già stanziate, ma intanto la macchina operativa è ufficialmente entrata in funzione. Parallelamente, nel cuore della città, hanno preso il via anche le operazioni per l'allestimento del parco dei gonfiabili in piazza Colombo. Una presenza che torna dopo l'esperienza dello scorso anno e che punta nuovamente a trasformare il "solettone" in uno spazio dedicato al divertimento dei bambini e delle famiglie durante tutta l'estate.

L'area, individuata dal Comune per una superficie massima di 750 metri quadrati, si prepara così ad accogliere attrazioni ludiche che contribuiranno ad animare il centro cittadino nei mesi di giugno, luglio e agosto. Il ritorno dei gonfiabili conferma la scelta dell'amministrazione di riproporre un format che ha riscosso un buon successo di pubblico, rendendo più vivibili e attrattivi gli spazi urbani sia per i residenti sia per i visitatori.

Tra il palco che si innalza davanti al mare e i giochi che tornano nel cuore della città, Sanremo inizia dunque a vestirsi d'estate. Un doppio cantiere che, nel giro di poche ore, ha reso tangibile ciò che fino ad oggi era rimasto soltanto sulla carta: la stagione degli eventi è pronta ad accendere la città.