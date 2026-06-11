Musica, teatro e spettacoli: la Notte Bianca dà il via agli eventi estivi a Ventimiglia (Foto e video)

Musica, teatro, spettacoli, feste, animazioni e street food. Tanti appuntamenti, per grandi e piccini, animeranno l'estate 2026 a Ventimiglia.

La Notte Bianca darà il via al calendario degli eventi estivi. "Presentiamo un'infarinatura del calendario degli eventi estivi per permettere a cittadini e soprattutto ai turisti di poter programmare per tempo le vacanze" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Sono numerose quest'anno le manifestazioni, che abbiamo già approvato in Giunta. Le presenteremo poi singolarmente, a ridosso dell'evento, per valorizzarle maggiormente. Ringrazio l'assessore Faedda che, anche se a preso in corsa questa delega, ha già dato un suo apporto di contributo, ringrazio l'ex assessore Calcopietro che ha datò il via ai lavori insieme agli uffici, che ringrazio, che hanno fatto un lavoro straordinario riuscendo a integrare il tutto cercando di avere una spesa adeguata, ringrazio la nuova agenzia di comunicazione che assisterà nello specifico il turismo, visto che i social sono diventati ormai il canale principale per fare pubblicità e comunicazione, e le associazioni locali che sono la base della vivacità di questo comune. Abbiamo 60 associazioni vive, una realtà associativa che propone continuamente e tutto l'anno iniziative di qualità. Abbiamo voluto favorire le iniziative che partono da un bando aperto a loro, che ha visto una serie di domande che abbiamo sostanzialmente soddisfatto tutte. Il calendario parte dalla base: dall'ascolto e dalle esigenze territoriali. Le migliori manifestazioni sono quelle costruite su base volontaria. Ci sono splendidi cittadini che rinunciano alle loro passioni e al loro tempo libero per dare un contributo civico alla città e quindi vanno sostenuti. Inizia da oggi la nuova programmazione di riproduzione musicale in città, la famosa ordinanza sugli orari musicali che cambia per il periodo estivo, che stabilisce gli orari in cui i locali potranno svolgere la riproduzione musicale senza arrecare troppo danno ai cittadini e ai lavoratori che necessitano di riposare. Abbiamo deciso di dividere la città in zone: sul fronte mare dal lunedì al venerdì dalle 22 all'1, nei giorni festivi e prefestivi dalle 22 all'1.30 mentre nel centro cittadino tutti i giorni dalle 22 a mezzanotte controllando, ovviamente, che non ci sia l'uso improprio delle bottiglie di vetro o lo sforamento dei decibel per far sì che ci sia una movida di qualità. Ovviamente ci sono delle manifestazioni che avranno delle deleghe specifiche. Ci sono importanti ritorni e investimenti che abbiamo fatto su specifici eventi cercando di farlo su tutta la città: centro storico, centro cittadino, lungomare e frazioni. Mi fa piacere annunciare il ritorno della Notte Bianca, che avevo creato io in passato insieme a Ventimiglia Viva. Il ritorno della Notte Bianca sicuramente è una notizia di apertura di questo calendario manifestazioni. Inoltre, abbiamo creato un evento popolare in occasione della festa di San Secondo. Al Resentello ci sarà una festa aperta al pubblico per guardare i fuochi e festeggiare insieme dando così un senso di comunità alla festa patronale. A breve stamperemo il libretto con tutte le iniziative. Seguiranno anche presentazioni sui singoli eventi. Abbiamo attivato anche dei servizi turistici: abbiamo triplicato i centri Iat dove ricevere informazioni anche sugli eventi, abbiamo creato una serie di convenzionamenti, come con il Cai per andare a visitare i sentieri, con il porto dove c'è la possibilità di prendere delle barche per visitare le calette, c'è una nave con un biologo marino che permette di fare escursioni e immersioni a Capo Mortola e molto altro. Con gli eventi, le manifestazioni, i servizi e una convincente comunicazione riusciamo a spiegare in tutto il mondo i pacchetti che si possono trovare per scoprire Ventimiglia".

Sono stati spesi quasi 250mila euro per realizzare un vasto calendario di eventi che potesse soddisfare i gusti di cittadini e turisti di ogni fascia d'età. "Ventimiglia in estate mostra il suo volto più bello" - afferma l'assessore Tiziana Faedda - "Si tratta di un calendario ricco di appuntamenti, nato da un lavoro di squadra tra Amministrazione, associazioni e operatori. Apriamo l'estate con la Notte Bianca che andrà in scena il 27 giugno e riguarderà tutto il centro. Sarà una serata di shopping, musica e animazioni. Per i bambini vi saranno anche i gonfiabili. A partire dal 10 luglio vi sarà Vox in arena, un insieme di quattro serate che si svolgeranno nel teatro romano di Albintimilium. Tornerà l'Agosto Medievale. La 51esima edizione prevede giovedì 30 luglio il raduno della Permissione mentre lunedì 10 agosto il corteo storico e la premiazione. Al Resentello si balla, ogni sera vi sarà un evento: sabato 4 luglio si esibirà l'Orchestra Mirko Casadei; a luglio vi sarà anche Ipanema Show e Balliamoci l'estate con Gianni Rossi; tutti i martedì di luglio e agosto si potrà trovare l'artigianato in passeggiata; tutti i mercoledì di luglio e agosto sono previste serate danzanti con Mariella Group; ad agosto, inoltre, vi saranno una serata cabaret con Franco Neri; una serata dedicata alle musiche anni '60, '70, '80 e '90 con CocoZoo, il concerto cover degli 883 con il gruppo Timeout e il tributo a Lucio Battisti, un concerto di beneficenza con i Nuovi Solidi. Vi saranno pure lezioni di yoga e di pilates per adulti e bambini. La festa patronale di San Secondo avrà una novità: quest'anno la vivremo al Resentello. Vi saranno poi Domenica Insieme Estate 2026 nel centro città, street food sul lungomare Varaldo, la Battaglia dei Fiori Kids, il Desbaratu nel centro città, la Vespa Summer, Sapori alla Marina al porto di Cala del Forte e tanti appuntamenti di diverso genere per far divertire grandi e bambini. Il nostro invito è: partecipate per condividere con noi un'estate ricca di eventi. Ventimiglia è pronta ad accogliere e a far divertire turisti e cittadini".