Bordighera, al via la rassegna estiva de 'Il Festival delle ragazze': Raffaella Ranise presenta "Le ultime imperatrici" (Foto)

Raffaella Ranise apre l'attesa rassegna estiva dedicata alla letteratura al femminile organizzata dall’associazione culturale "Il Festival delle Ragazze" in programma a Bordighera. Il primo appuntamento in calendario è, infatti, fissato sabato 13 giugno alle 21, nella suggestiva cornice dell’ex chiesa Anglicana.

La scrittrice presenterà il suo ultimo libro "Le ultime imperatrici", edito da Marsilio. A guidare l'incontro e a dialogare con l'autrice sarà la giornalista e scrittrice Raffaella Fenoglio. "Con la sua consueta sensibilità e rigore storico, Raffaella Ranise trascina il lettore nelle stanze del potere, raccontando le vite, i segreti, i trionfi e le cadute di figure femminili straordinarie che hanno segnato un'epoca" - fanno sapere le organizzatrici dell'evento che verrà ospitato nel centro culturale di Via Vittorio Veneto - "Donne sospese tra il dovere dinastico e i propri desideri più intimi, capaci di influenzare la storia e l'immaginario collettivo".

L'incontro di sabato inaugurerà, perciò, ufficialmente il cartellone estivo ideato dall’associazione "Il Festival delle Ragazze". Il palco del centro culturale di via Vittorio Veneto si trasformerà per tutta la stagione in un salotto letterario vibrante, che vedrà l’alternarsi di diverse importanti autrici del panorama contemporaneo.