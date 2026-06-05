Sanremo, Diego Costacurta presenta "Di cammini e di fortezze": al via la collana narrativa "I Narrabili"

Prendono il via gli appuntamenti culturali promossi da Alessandro Prevosto Editore. Il primo incontro è in programma sabato alle 18, presso la Sala Incontri di Piazza Cassini 10/11 a Sanremo, dove sarà presentato il volume “Di cammini e di fortezze” di Diego Costacurta. All'evento sarà presente l'autore, che incontrerà il pubblico per raccontare la genesi e i temi del libro. La presentazione sarà introdotta dal professor Salvatore La Mendola, docente di Sociologia, mentre alcuni brani dell'opera saranno interpretati dall'attore Fabrizio Odetto.

“Di cammini e di fortezze” si configura come una raccolta di racconti che accompagna il lettore in un intenso viaggio interiore alla ricerca di sé. Attraverso episodi autobiografici, incontri significativi e momenti di smarrimento, Diego Costacurta trasforma il cammino nel mondo in un percorso di conoscenza profonda, capace di interrogare l'esistenza e il significato delle scelte individuali. Nel libro, le “fortezze” rappresentano le difese, le convinzioni e le identità costruite nel tempo, mentre i “cammini” simboleggiano quelle esperienze che mettono in discussione le certezze acquisite, aprendo nuove prospettive e possibilità di crescita. Tra riflessioni, visioni e ricerca spirituale, il protagonista affronta un percorso che conduce dalla separazione alla consapevolezza, fino alla scoperta di una più autentica responsabilità verso sé stesso.

Si tratta di un'opera intensa e meditativa che invita ad accogliere fragilità e contraddizioni, ricordando come spesso siano proprio le crepe a lasciare filtrare la luce. L'appuntamento assume inoltre un significato particolare perché il volume inaugura la collana narrativa “I Narrabili” di Alessandro Prevosto Editore, segnando l'avvio di un nuovo percorso editoriale dedicato alla narrativa contemporanea.