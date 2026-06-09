Perinaldo, la Biblioteca Civica ospita il secondo appuntamento della rassegna “Seconda stella a destra”

Secondo appuntamento per la rassegna letteraria di Perinaldo “Seconda stella a destra.” Dopo il successo della presentazione del libro “Ultima chiamata dalla Casa Bianca” di Manuela Sain, venerdì 12 giugno ore 17.30 nella sala incontri della Biblioteca civica verrà presentata l’antologia Gian Domenico Cassini da Perinaldo al cielo.” (Edizioni Leucotea) curata da Marco Mauro, consigliere delegato alla Cultura del Comune di Perinaldo e da Marzia Taruffi, presidente dell’associazione Esprit Sanremo, Perinaldo e de La Cote.

Il volume è inserito nelle celebrazioni per i 400 anni dalla nascita dell’astronomo, sintesi delle diverse iniziative elaborate nel 2025. Vi hanno scritto gli altri Amalia Ercoli Finzi, Aldo Mola, Franco Forte, Luca Fucini, Gianni Oliva, Lucinda Buja, Marco Mauro, Francesco Guglielmi e Alberto Passerone. Si tratta di un volume che ripercorre gli eventi più importanti della vita dell’astronomo perinaldese, i suoi molteplici interessi ma anche l’evoluzione degli stessi e quanto le sue intuizioni sono state alla base di tante moderne scoperte. Il momento scientifico si stempera nel settore teatrale con la pièce “Giò mago delle Stelle,” che ha coinvolto gli studenti del Liceo Cassini e in quello letterario con i lavori premiati e segnalati nell’ambio del concorso legato alla figura di Giandomenico Cassini e al Comune che gli ha dato i natali. Ne è scaturita un’opera che attraversa i secoli con quel tanto di mistero e di noir che si respira “dalle antiche pietre”

ll volume contiene, nella parte dedicata alla narrativa, i racconti finalisti e vincitori del premio “Omaggio a Gian Domenico Cassini nel quattrocentesimo dalla Nascita 1625- 2025” sezione del Premio “Dalle antiche pietre, misteri, profumi e sapori del Noir e del Giallo” organizzato dal Comune di Perinaldo e dall'associazione Esprit Sanremo, Perinaldo e de la Côte. Il lettore, sfogliando le pagine, incontrerà “Legami di Sangue” di Antonio Amato, racconto premiato come Gran Trofeo, “Uno scienziato e una regina del Seicento: l’eclettica curiosità tra magia e conoscenza” di Maurizio Grandi, primo classificato con la propria opera, “Universum in stellis est – l’universo è nelle stelle” di Marilena Marà in seconda posizione e “Divinità molto diverse” di Pietro Rainero medaglia di bronzo sullo scacchiere. Menzione d'onore a Paola Maccario per l'opera “Contrada Grande” e a Paolo Forni per “Il cofanetto incatenato. Orrore a Bologna”. La giuria ha inoltre giudicato degni di pubblicazione “La verità è nascosta tra le stelle” di Valentina Guglielmi, “Cristina e Giò Domenico” di Angela Trotta, “La stella scomparsa” di Morena Fellegara e “Giò va a teatro” degli studenti del liceo Cassini- Laboratorio Teatrale.

“Quest'antologia è la sintesi di anni di impegno, passione e creatività che hanno condotto il Comune di Perinaldo sulla scena nazionale promuovendo con determinazione la figura e la memoria del suo illustre cittadino Gian Domenico Cassini, nato l'otto giugno 1625 e rimasto sempre legatissimo al suo paese e alle sue montagne. I racconti e la pièce teatrale, qui presente in alcuni estratti, uniscono passato e presente e rendono ancor più moderno ed attuale il messaggio che promana dalla vita, dalle scoperte e dagli studi di Giò. Uomo del suo tempo ma anche viaggiatore del cosmo, che continua a perpetrare la meraviglia di osservare il cielo stellato in quell’eternità che sa attribuire all’uomo la voglia di scoprire e di raggiungere nuovi traguardi “.