Sanremo: ispezione del Ministero nei cantieri delle scuole finanziate con i fondi Pnrr, le previsioni di apertura (Foto)

Ispezione del Ministero dei Lavori Pubblici, insieme all’Amministrazione comunale di Sanremo, questa mattina in tre cantieri dove vengono costruite altrettante nuove scuole, tutte finanziate con i fondi del Pnrr.

Nel corso della mattinata sono state fatte le verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori e gli ispettori hanno evidenziato come si stia andando avanti piuttosto bene, nonostante alcuni ritardi che si sono registrati negli ultimi mesi. Durante i sopralluoghi, ai quali hanno partecipato gli Assessori Massimo Donzella e Fulvio Fellegara, insieme al Consigliere delegato Alessandro Marenco, sono state affrontate questioni prevalemente tecniche sull’avanzamento degli interventi.

Insieme agli ispettori e agli esponenti dell’Amministrazione, era presente l’Architetto del comune Germinale e i progettisti, che hanno enunciato lo stato di avanzamento e dell’arte. Le scuole visionate sono la ‘Goretti’ di Baragallo, l’asilo di Borgo Tinasso e la nuova scuola di via Duca degli Abruzzi.

Il cantiere più avanzato è sicuramente quello della ‘Goretti’, dove ci saranno tre classi anziché due, da 25 o 30 alunni. La speranza di apertura è per il prossimo anno scolastico, ovvero a settembre. A Borgo Tinasso si è andati avanti ma la scuola riaprirà solo nel 2026. Saranno quattro le classi, una in più di prima. Infine in via Duca la scuola sarà totalmente nuova con 100, dei quali 36 dell’asilo nido e i restati per quella dell’infanzia. Il nuovo plesso sarà sicuramente una risposta importante alle attuali carenze. Anche in questo caso l’apertura è fissata per il 2026.