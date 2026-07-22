Teatro dialettale, a Camporosso va in scena 'Girumin u se vo marià' (Foto)

'Girumin u se vo marià' andrà in scena a Camporosso. Lo spettacolo verrà proposto dalla compagnia teatrale di Camporosso Cheli da luna bona martedì 28 luglio alle 21 presso il Palatenda Bigauda a Camporosso.

Per l'occasione saliranno sul palco Giuliano Taggiasco, Emiliana Sassone, Federica Meli, Patrizia Biancheri, Emanuele Noaro, Roberto Pastorino, Elvio Biancheri, Mauro Sofia, Daniela Ragozzino e Simona Giacardi.

L'evento, proposto dall'Assessorato alla Cultura e Manifestazioni di Camporosso e dall'Assessorato al Tempo libero di Regione Liguria, sarà a ingresso gratuito e, inoltre, sarà l'ultima serata della rassegna commedie dialettali.