Aggiornamenti su diabete, ipertensione e salute respiratoria: incontro scientifico divulgativo a Vallecrosia al Mare (Foto)

Aggiornamenti su diabete, ipertensione e salute respiratoria al centro dell'incontro multidisciplinare andato in scena venerdì scorso nella sala polivalente di Vallecrosia al Mare.

L'incontro scientifico divulgativo a ingresso libero, proposto dall'associazione italiana donne medico della sezione di Sanremo e dall'associazione Le Cinque Torri, ha visto una grande partecipazione. I vari argomenti esposti dalle dottoresse hanno, infatti, interessato il folto pubblico presente in sala.

Dopo l'introduzione della dottoressa Ana Popovic dell'A.I.D.M., il saluto delle autorità e dell'ordine dei medici della provincia di Imperia sono, infatti, intervenute la dottoressa Elisa Veziano, dirigente medico dell'Asl1, che si è soffermata su "Perché diventiamo ipertesi?", la dottoressa Silvia Oddo, endocrinologa-diabetologa dell'Asl1, ha parlato de "L'emergenza diabete nella popolazione moderna", la dottoressa Maria Russo e la dottoressa Laura Melissari, pneumologhe dell'Asl1, si sono concentrate su "Cosa rischiamo a 'svapare'?" mentre la dottoressa Donatella Cataldo, radiologa libero professionista, ha illustrato "La diagnostica per immagini nelle patologie fumo-correlate".