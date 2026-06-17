Vallecrosia al Mare, l'evento della Scuola Parentale anima il centro storico (Foto)

Musica e teatro. L’evento organizzato dalla Scuola Parentale di Vallecrosia al Mare anima il centro storico.

Allo spettacolo, andato in scena domenica scorsa, erano presenti anche il sindaco Fabio Perri e il consigliere comunale Manuela Balbis. "Una grande emozione vedere questi bambini e ragazzi esibirsi con entusiasmo, impegno e tanta gioia regalando a tutti i presenti momenti davvero speciali" - commenta l'Amministrazione Perri.

"Complimenti agli studenti, alle famiglie e agli organizzatori per il bellissimo lavoro svolto e per aver contribuito a rendere viva e accogliente la nostra comunità" - sottolinea l'Amministrazione comunale - "Eventi come questo rappresentano un prezioso momento di crescita, condivisione e valorizzazione del nostro territorio".