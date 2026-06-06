Altamarea - La Grande Taggia: "Emergenza fogne in Darsena, servono chiarezza e tempi certi"

"Come Altamarea, pur comprendendo la doverosa natura cautelativa del provvedimento a tutela della salute pubblica, non possiamo non esprimere forte preoccupazione per quanto accaduto" - sottolinea - " La rottura della condotta fognaria è avvenuta durante i lavori di messa in sicurezza degli argini del torrente Argentina: un incidente grave che rischia di compromettere l'immagine turistica del nostro litorale e di danneggiare pesantemente gli operatori economici della zona. La gestione delle emergenze non può diventare l'ordinaria amministrazione della nostra città".

"Esercitare la massima pressione politica e tecnica su Rivieracqua affinché l'intervento di ripristino definitivo non subisca alcun ritardo" - afferma - " Garantire un cronoprogramma certo per i successivi campionamenti dell'Arpal, riducendo al minimo assoluto i tempi di attesa per la revoca del divieto.

Monitorare con più rigore i cantieri sul territorio, per evitare che lavori pubblici strategici si trasformino in un danno per altre infrastrutture vitali come la rete fognaria. I cittadini, i turisti e i commercianti di Arma di Taggia hanno il diritto di usufruire di un mare pulito e di servizi efficienti, soprattutto nei mesi estivi.