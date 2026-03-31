“Corri per Lei” torna ad Arma di Taggia: sport e solidarietà per la parità di genere, obiettivo 300 partecipanti

Dopo il successo della prima edizione, torna domenica 12 aprile ad Arma di Taggia “Corri per Lei”, la manifestazione podistica a scopo benefico che unisce sport, comunità e impegno sociale. L’evento, organizzato dalla ASD NaturunTeam Valle Argentina sotto l’egida del CSEN e con il patrocinio del Comune di Taggia, si prepara a vivere una seconda edizione ancora più partecipata. Lo scorso anno furono circa 200 i partecipanti, un risultato incoraggiante per una manifestazione alla sua prima uscita. Per il 2026, l’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è ambizioso ma concreto: raggiungere quota 300 iscritti, ampliando il coinvolgimento e rafforzando il messaggio sociale dell’iniziativa. Al centro dell’evento resta infatti un tema fondamentale: la promozione dell’inclusione e della parità di genere. Non a caso il motto scelto è “Corri per Lei”, un invito chiaro a correre – simbolicamente e concretamente – contro ogni forma di violenza di genere e a favore di una società più equa.

Un evento per tutti, tra sport e partecipazione

Il ritrovo è fissato in Piazza Tiziano Chierotti ad Arma di Taggia, con partenza alle ore 10:30. La formula è pensata per essere inclusiva e accessibile.Il tracciato interesserà il tratto costiero dei Comuni di Taggia e Sanremo, sviluppandosi prevalentemente lungo:

il Lungomare di Arma di Taggia

la Pista ciclo-pedonale del Parco Costiero del Ponente Ligure

La zona di partenza e arrivo sarà allestita in Piazza Tiziano Chierotti.

Il percorso da 3 km si svilupperà come segue:

Partenza da Piazza Tiziano Chierotti

Via Queirolo

Ingresso alla pista ciclo-pedonale da Largo Queirolo

Proseguimento fino all’altezza dell’ex tunnel ferroviario dismesso di Bussana Mare

Giro di boa: al km 1,5

Ritorno lungo la pista ciclo-pedonale

Arrivo nel centro abitato di Arma di Taggia

Il percorso da 5 km, destinato agli atleti più esperti, seguirà questo tracciato:

Lungomare di Arma di Taggia

Via Miramare

Via Nazario Sauro

Ingresso sulla pista ciclo-pedonale in direzione Ponente (verso Sanremo)

Giro di boa: al km 2,5, poco prima dell’ingresso dell’ex tunnel ferroviario di Capo Verde

Rientro verso Largo Queirolo (Arma di Taggia)

Via Eroi Armensi

Nuovo passaggio sul Lungomare in direzione Ponente

Volata finale verso l’arrivo

Per esigenze viabilistiche, il tempo massimo per completare la gara è di 2 ore (entro le ore 12:30)

Solidarietà concreta

L’iniziativa ha una forte vocazione benefica: l’intero ricavato, al netto delle spese organizzative, sarà destinato a un futuro progetto solidale patrocinato dal Comune di Taggia, attualmente in fase di definizione. Le iscrizioni si effettuano esclusivamente in presenza la mattina stessa dell’evento (dalle 8:00 alle 10:30), fino a esaurimento posti:

5 km: offerta minima 15 euro

3 km: offerta minima 10 euro

La quota include pettorale, assicurazione, assistenza sanitaria, ristoro finale e una t-shirt tecnica celebrativa (fino a esaurimento scorte).

Nessuna competizione, ma un forte messaggio

Pur trattandosi di una manifestazione ludico-motoria senza classifica ufficiale, è previsto un momento simbolico: ai primi arrivati, sia in campo maschile che femminile, verrà consegnato un omaggio floreale, nel segno della sensibilizzazione e del rispetto del tema trattato. Come sottolineano gli organizzatori, “Corri per Lei” non è una gara, ma un gesto collettivo, un’occasione per unire sport e consapevolezza, rafforzando un messaggio che va oltre il traguardo.

Partecipare anche a distanza

Chi non potrà essere presente potrà comunque sostenere l’iniziativa acquistando la t-shirt solidale, contribuendo così alla diffusione del messaggio e al progetto benefico. Con l’obiettivo di crescere nei numeri e nell’impatto sociale, “Corri per Lei” si conferma un appuntamento capace di trasformare una semplice corsa in un momento di riflessione condivisa. Domenica 12 aprile, ad Arma di Taggia, si correrà per qualcosa di più grande: la parità, il rispetto e il cambiamento. Per ogni ulteriore dettaglio e per ogni necessità di chiarimento, è possibile contattare i seguenti contatti telefonici seguenti: 3490992209 (Samuele), 3389708498 (Barbara) e 3472553737 (Raffaella).