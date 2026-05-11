Ospedaletti, Stefania Bertola presenta "La rosa e la spina" al Festival delle Ragazze (Video)

Stefania Bertola chiude il Festival delle Ragazze a Ospedaletti. L'incontro si è svolto ieri pomeriggio presso la sala Eventi La Piccola.

Raffaella Fenoglio ha dialogato con l'autrice torinese, che ha presentato il suo nuovo romanzo La rosa e la spina (Giulio Einaudi Editore). Inoltre, la conversazione-intervista è stata animata dalle letture a cura di Emanuela Tralci.

Il pubblico presente ha potuto così scoprire un libro brillante, ironico e profondamente umano, che racconta con leggerezza e intelligenza la storia di Rosa Soave, una quarant'enne con un figlio e un ex marito che l'ha lasciata il giorno di Natale. Intorno a lei volteggiano cognate eco-bio con smanie romantiche, capi fin troppo affascinanti, preti impiccioni, editori sentimentali, professori sexy, amiche tuttofare e famiglie pericolose. In questo tourbillon, Rosa ha una sola certezza: con l'amore ha chiuso ma quando dalle nebbie del passato riemerge Doralice Spina, la sua miglior nemica del liceo, specializzata nel rovinare le vite degli altri, è davvero troppo. Una deliziosa commedia metropolitana che fa ridere e conferma che a volte non c'è altro da fare: bisogna prendere un bel respiro e ricominciare da capo.