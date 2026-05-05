Sanremo, Steve Foglia presenta il libro “I Quattro Maestri”

Nuovo appuntamento culturale nella città dei fiori: sabato 9 maggio alle ore 19:30, presso il locale Il Brigantino di via Nino Bixio a Sanremo, il musicista e batterista Steve Foglia presenterà ufficialmente il suo ultimo libro “I Quattro Maestri”, pubblicato da Echos Edizioni.

L’incontro vedrà la partecipazione di ospiti che dialogheranno con l’autore: Federica Fava e Francesco Basso, offrendo spunti di approfondimento e confronto sul tema della formazione e dell’insegnamento.

Il libro si presenta come un’opera ispirazionale più che un semplice manuale: attraverso la storia del protagonista John, Foglia affronta i temi centrali della didattica moderna, dalla costruzione delle lezioni alla psicologia del rapporto tra allievo e maestro, fino ad arrivare a elementi innovativi come il marketing per i professionisti della formazione.

Steve Foglia, noto anche come batterista della band Jennifer Scream, trasferisce nel libro la propria esperienza maturata nel mondo della musica e dell’insegnamento, offrendo riflessioni utili a chiunque operi nel campo educativo.