Taggia, professor Lombardi Vallauri e Veronica Pivetti: “Dialogo sullo stato della lingua italiana sospesa tra tradizione e cambiamenti” (Foto)

Protagonista dell’incontro sarà il professor Edoardo Lombardi Vallauri, docente di Linguistica Generale all’Università Roma Tre, che presenterà il suo ultimo libro, “L’Italiano in bilico” (Il Mulino Edizioni), pubblicato lo scorso 26 aprile. Al suo fianco, un’ospite d’eccezione: l’attrice, conduttrice e scrittrice Veronica Pivetti.

L’evento si trasformerà in un dialogo dinamico e coinvolgente, capace di parlare sia agli esperti e ai professionisti del settore, sia a un pubblico più ampio e curioso. Insieme, i relatori guideranno i presenti in un’esplorazione dello stato attuale della lingua italiana, sospesa tra tradizione e cambiamento.

Il saggio affronta infatti le dinamiche dell’evoluzione linguistica contemporanea, analizzando influenze esterne e trasformazioni strutturali che contribuiscono a definirne il delicato equilibrio.

A commentare l’iniziativa è Chiara Cerri, consigliere comunale con delega alla Cultura: “È un grande piacere ospitare il professor Edoardo Lombardi Vallauri e l’attrice e scrittrice Veronica Pivetti all’interno della rassegna ‘Di Libro In Libro’. Si tratta di un appuntamento di grande richiamo, che siamo certi saprà coinvolgere non solo il pubblico affezionato, ma anche tanti curiosi. Crediamo fortemente in questo progetto, nato con l’obiettivo di avvicinare la lettura e la cultura a tutti. Vi aspettiamo numerosi.”