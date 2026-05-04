Sanremo, Eleonora Puglia ai Martedì Letterari presenta “Zucchero filato e fili d’acciaio”

Nuovo appuntamento con i Martedì Letterari domani, 5 maggio, alle ore 16.30 al Teatro dell’Opera del Casinò, dove protagonista sarà Eleonora Puglia, attrice, autrice e regista, che presenterà il suo libro Zucchero filato e fili d’acciaio (Armando De Nigris Editore).

Ad anticipare l’incontro, alle ore 16, sarà l’inaugurazione della mostra “Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo”, realizzata in collaborazione con LuccAutori e Racconti della Rete.

Il libro della giovane autrice si presenta come una raccolta intensa e senza filtri, capace di attraversare temi duri e attuali: infanzie spezzate, amori tossici, violenze e solitudini. Diviso in tre sezioni – Strappo, Perdita, Inferno – il volume dà voce a donne ferite ma mai domate, raccontando storie ambientate tra America ed Europa, in contesti spesso marginali e dimenticati. Un’opera definita come un manifesto letterario crudo e poetico insieme, che rinuncia al politicamente corretto per restituire verità, dolore e resistenza.

Eleonora Puglia, nata in Emilia nel 1995, ha iniziato il proprio percorso artistico nella danza classica, entrando giovanissima nel mondo dell’opera lirica con produzioni come La Traviata, Turandot e Rigoletto. Trasferitasi a Roma a 18 anni, ha approfondito studi di recitazione, regia e sceneggiatura, formandosi tra Studio Cinema e la New York Film Academy.

Tra i suoi lavori recenti il film Prendiamoci una pausa, mentre è in uscita la sua opera prima da regista, Blue. Il libro è stato inoltre premiato al Red Carpet del Cuore di Verona, riconoscimento che valorizza il suo percorso creativo tra scrittura e immagini.

I Martedì Letterari proseguiranno poi giovedì 14 maggio alle ore 18 con Alba Parietti e Federico Traversa, che ricorderanno Don Andrea Gallo attraverso l’opera “Don Gallo. Il Vangelo degli Ultimi” (Creuza de Mä), con la partecipazione del dottor Vito Ladisa. Durante l’evento si esibirà la violinista Giulia Ermirio.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.