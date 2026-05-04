Ventimiglia, "La ricezione del Marius di Plutarco nelle comunità culturali dell'Impero romano" di Pierfrancesco Musacchio sbarca a Milano (Foto)

"La ricezione del Marius di Plutarco nelle comunità culturali dell'Impero romano" di Pierfrancesco Musacchio sbarca a Milano. Il professore del liceo Aprosio a Ventimiglia e membro associato del laboratorio CEPAM dell’Université Côte d’Azur, specializzato nella ricezione delle Vite parallele di Plutarco, presenterà la sua ultima opera mercoledì 20 maggio alle 18 nella storica Libreria L'Accademia in Corso di Porta Vittoria 14.

Un incontro-dibattito tra esperti sulla ricezione dell’antico e sulla costruzione della memoria storica, partendo dal volume edito dall’Università di Trento. "Esiste un legame indissolubile tra la produzione culturale e la legittimazione del potere politico. È questo il cuore pulsante de La ricezione del 'Marius' di Plutarco nelle comunità culturali dell’Impero romano (Collana «Labirinti» 198, 2024)" - dice Pierfrancesco Musacchio.

Il volume di Musacchio analizza la ricezione della Vita di Mario scritta da Plutarco tra il II e il V secolo d.C. attraverso il concetto di “comunità culturale”. L’autore dimostra, infatti, come intellettuali, filosofi e storici dell’epoca abbiano reinterpretato la figura del celebre generale romano non solo per amore della storia ma per convalidare visioni politiche, religiose e morali del proprio tempo. "Il testo rivela come le élite culturali tentino costantemente di accedere a un’egemonia culturale, adattando i classici alle necessità del presente" - fa sapere Musacchio - "Un’indagine che, pur concentrandosi sull’antichità, parla profondamente alla contemporaneità, tanto da essere già diventata un punto di riferimento nel dibattito scientifico internazionale sulla ricezione dell’antico".

L’evento, organizzato dall’Associazione Europa Latina in collaborazione con la libreria ospitante, vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del panorama accademico. Promotore dell’evento è Massimo Gioseffi, professore ordinario di Letteratura Latina presso l’Università degli Studi di Milano – La Statale e figura di spicco nel panorama accademico e dell’istruzione, vantando la partecipazione a vari gruppi di lavoro ministeriali, che curerà l’introduzione e la moderazione dell’incontro. Nelle vesti di relatore vi sarà Federico Russo, professore associato di Storia Romana presso l’Università degli Studi di Milano – La Statale, esperto ricercatore che approfondirà i risvolti storici dell’opera.

"L’incontro nasce dalla sinergia tra l’Associazione Culturale Europa Latina, realtà internazionale nata per promuovere lo studio delle lingue classiche attraverso reti scolastiche e ricerca scientifica, e la Libreria L’Accademia" - dichiara l'autore del volume - "Quest’ultima rappresenta una vera istituzione milanese: situata in una ex gioielleria della quale conserva gli arredi storici, la libreria opera sotto il motto 'Il bello della cultura, la cultura del bello'; qui, i libri sono esposti e trattati come veri gioielli, offrendo l’ambiente ideale per una riflessione profonda sul valore dei classici".